韓 FTA 이점 누릴 듯… 트럼프, 품목·보복관세 카드도 ‘만지작’

상호관세 위법… 향후 시나리오는



글로벌 관세 韓에는 유리한 구조

중국산과 경쟁은 더 치열해질 듯

“향방 예단 어려워 신중 대응해야”

도널드 트럼프 미 대통령. EPA연합뉴스

미국 연방대법원의 상호관세 위법 판결로 우리나라도 ‘트럼프 관세전쟁’ 2막에 진입했다. 도널드 트럼프 미 대통령은 판결 직후인 지난 21일(현지시간) 플랜B로 ‘대체 관세’를 가동했다. 상호관세라는 무차별 폭격 방식에서 품목·보복 관세와 같은 ‘표적 공격’ 형태로 미국의 보호무역 패러다임도 변화할 전망이다. 플랜B를 넘어 플랜C와 D까지 예고한 트럼프식 압박이 한국에 미칠 파장은 어디까지일까. 전문가들의 분석을 토대로 진단했다.



먼저 상호관세 무효로 일단 미국과의 자유무역협정(FTA) 이점을 다시 가져올 것으로 보인다. 기존 상호관세는 FTA 비체결 국가인 일본, 유럽연합(EU)을 한국과 구분하지 않고 국가별로 관세를 매겼다. 하지만 트럼프 대통령이 언급한 ‘글로벌 관세 10% 부과’는 무역법 122조에 의거해 기존 관세에 추가로 더 얹는 구조가 될 것으로 예상된다. 이 경우 우리나라는 한·미 FTA에 따라 ‘제로 관세’에서 시작할 수 있다.



전문가들 의견도 비슷하게 모인다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 22일 “글로벌 관세가 향후 15%까지 올라도 한국은 기존 관세율과 비슷하거나 오히려 떨어지는 측면이 있다”며 “당장 대미 수출 등이 안 좋아질 이유는 없어 보인다”고 말했다. 한국무역협회는 “앞으로 미국의 관세 구조가 ‘최혜국대우(MFN) 관세에 무역법 122조에 따른 15% 관세’ 구조로 전환되는 것”이라고 진단했다. 한·미 FTA로 인한 MFN 관세 면제 효과만큼 가격 경쟁력 우위를 일부 회복할 여지가 있다는 설명이다.



다만 관세 재편 효과는 대미 수출 경쟁국인 중국 등에도 똑같이 적용된다. 특히 미국이 대중 압박 수단으로 활용했던 펜타닐 관세가 위법 판결을 받으며 기존 중국산 제품의 20% 관세(보편관세 10%+펜타닐 관세 10%)는 최대 15%로 낮아진다. 주 실장은 “미국에서 중국산 제품과 가격 경쟁이 더 치열해질 것”이라고 말했다.





어디로 튈지 모르는 ‘트럼프식 관세 폭주’의 향방도 관건이다. 플랜C로는 ‘품목 관세’가 거론된다. 상호관세 무효와 별개로 자동차나 반도체를 무역확장법 232조상 ‘안보 위협’으로 묶어 고율 관세를 때릴 카드는 여전히 유효하다. 트럼프 대통령은 1기 시절인 2018년에도 수입산 자동차에 무역확장법 232조에 근거해 관세 25%를 매기려다 보류했었다.



플랜D로는 ‘보복 관세’인 무역법 301조(슈퍼 301조)가 대기 중이다. 특정 국가 제품에 대한 전격 수입 제한 조치 등 가장 강력한 제재 수단이다. 미 무역대표부(USTR)가 ‘불공정 무역’을 명분으로 발동할 수 있다. 한국은 1989년 농산물 개방, 96년 통신, 97년 미국산 자동차 수입 문제로 슈퍼 301조 제재를 받은 바 있다. 이번에도 한국의 빅테크·디지털 규제 등이 타깃에 오를 수 있다.



그러나 당장 플랜D가 가동되지는 않을 전망이다. 미 무역대표부(USTR)의 불공정 무역 조사 등에만 수개월이 소요되기 때문이다. 즉각적 조처가 쉽지 않은 만큼 오는 11월 중간선거까지 ‘교역국 압박 카드’로 활용될 가능성이 거론된다. 송영관 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 “슈퍼 301조 부과는 무역 전쟁을 벌이겠다는 선언”이라며 “트럼프 행정부 입장에서도 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 이재민 서울대 법학전문대학원 교수는 “상호관세라는 핵심 변수는 사라졌지만 미 관세 조치가 어디로 뻗어갈지 예단하기 어려운 상황이다. 신중한 대응이 필요하다”고 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



