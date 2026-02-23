삼성전자, 1년만에 ‘D램 왕좌’ 탈환… 다음 격전지는 HBM4
작년 4분기 36.6%로 1위 기록
SK하이닉스, 32.9% 소폭하락
D램 가격 상승·HBM 회복 이유
삼성전자가 SK하이닉스에 내줬던 글로벌 D램 시장 1위 자리를 1년 만에 되찾았다. 범용 D램 가격 급등으로 관련 매출이 늘어난 데다, 고부가 제품인 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 경쟁력을 회복한 결과다. 향후 시장의 판도를 가를 6세대 제품 ‘HBM4’를 둘러싼 양사의 주도권 경쟁도 한층 가열되는 양상이다.
22일 시장조사기관 옴디아에 따르면 지난해 4분기(10~12월) 글로벌 D램 시장 전체 매출 규모는 전 분기 대비 약 120억 달러 증가한 524억700만 달러(약 75조9000억원)로 집계됐다. 이 기간 삼성전자의 D램 매출은 3분기 대비 40.6% 늘어난 191억5600만 달러(약 27조7000억원)를 기록했다.
삼성전자 시장점유율은 2.9% 포인트 상승한 36.6%로 1위를 차지했다. 같은 기간 SK하이닉스의 D램 매출은 172억2600만 달러(약 24조9000억원)로 25.2% 증가했지만, 점유율은 34.1%에서 32.9%로 소폭 하락하며 2위로 내려앉았다. 전반적인 D램 시장의 판도 변화도 감지된다. 이 기간 미국 마이크론의 시장점유율은 25.8%에서 22.9%로 낮아졌고 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)의 점유율은 3.7%에서 4.7%로 소폭 상승했다.
삼성전자가 글로벌 D램 시장 선두를 탈환한 것은 1년 만이다. 삼성전자는 2024년 4분기 시장점유율 38.1%로 1위를 유지했지만, 지난해 1분기에는 SK하이닉스가 36.9%로 삼성전자(34.4%)를 앞서며 선두 자리를 빼앗았다. D램 시장에서 1위가 바뀐 것은 1992년 삼성전자가 1위에 오른 뒤 33년 만이었다.
업계에서는 이번 순위 변화의 주요 배경으로 범용 D램 가격 상승과 HBM 판매 확대를 꼽는다. 시장조사업체 카운터포인트에 따르면 지난해 4분기 서버용 D램 가격은 전 분기 대비 76% 상승한 데 이어 올해 1분기에는 98% 오를 것으로 예상된다. 삼성전자는 SK하이닉스 대비 범용 D램 생산량이 훨씬 많다. 업계 관계자는 “D램 가격 상승과 HBM 생산능력 확대가 맞물리면서 삼성전자의 D램 시장 점유율 상승 폭을 키운 것”이라고 설명했다.
올해부터 엔비디아에 공급되기 시작한 HBM4 관련 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁도 본격화하고 있다. 삼성전자는 지난 12일 업계 최초로 HBM4 양산 출하를 시작했고 SK하이닉스도 1분기 내 공급을 시작할 것으로 전망된다. 생산량과 수율 측면에서는 SK하이닉스가 우위를 점하고 있어 엔비디아의 전체 HBM4 물량 중 60% 안팎은 SK하이닉스가 가져갈 것으로 업계는 예상한다.
메모리 반도체 업체들의 가격 결정력도 강화되고 있다. AI와 데이터센터 투자 확대가 이어지면서 수요 대비 공급이 부족한 상황이기 때문이다. 삼성전자는 HBM4를 전 세대인 HBM3E보다 20~30% 비싼 700달러(약 100만원) 수준으로 공급하는 것으로 전해졌다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
