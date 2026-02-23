‘1도움’ 손흥민, 메시와 MLS 첫 맞대결서 웃었다
전반 38분 선제 결승골 도와
LAFC, 마이애미 3-0 완파
지난 시즌 우승 견인 메시 ‘침묵’
손흥민(LAFC)이 리오넬 메시(인터마이애미)와 맞붙은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 새 시즌 개막전에서 완승을 거뒀다.
LAFC는 22일(한국시간) 로스앤젤레스(LA) 메모리얼 콜리세움에서 열린 디펜딩챔피언 인터마이애미와의 2026 MLS 개막전에서 3대 0으로 이겼다. 손흥민은 이날 전반 38분 다비드 마르티네스의 선제 결승골을 도왔다. 손흥민은 역습 찬스에서 페널티지역 안으로 침투하던 마르티네스에게 공을 찔러줬고, 마르티네스가 왼발 논스톱 슛으로 골망을 갈랐다.
손흥민의 올 시즌 리그 첫 도움이자 공식전 2경기 연속 공격포인트다. 손흥민은 올해 첫 공식전이던 지난 18일 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에선 온두라스의 레알 에스파냐를 상대로 전반전에만 1골 3도움을 몰아친 바 있다.
손흥민은 이날 드니 부앙가, 마르티네스와 함께 스리톱으로 나섰다. 89분을 뛰면서 두 번의 슈팅과 팀 내 최다인 3개의 키패스를 기록했다. 새 시즌 최고의 컨디션을 보이는 손흥민은 팀이 2-0으로 앞서 있던 후반 44분 교체되자 크게 아쉬움을 드러내기도 했다.
이날 경기는 손흥민과 메시 두 슈퍼스타의 맞대결로 많은 이목이 쏠렸다. LAFC 홈구장보다 3배가량 큰 경기장(7만7000석)으로 장소를 옮겨야 했을 정도다. 두 선수는 2018-2019시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 조별리그에서 두 차례 맞붙은 바 있다. 당시 손흥민은 토트넘 홋스퍼(잉글랜드), 메시는 FC바르셀로나(스페인)에서 뛰었는데 바르셀로나가 1승 1무를 거뒀다.
지난 시즌 팀의 리그 우승을 이끌었던 메시는 이날 침묵했다. 슈팅 4개를 시도했지만 유효슈팅은 단 한 개도 없는 등 다소 부진했다. 평점도 6점대에 그쳤다. 올 시즌 마이애미가 새로 영입한 헤르만 베르타라메도 데뷔전에서 별다른 존재감을 보여주지 못했다. 베르타라메는 오는 6월 2026 북중미 월드컵 한국의 조별리그 상대인 멕시코 대표팀의 스트라이커다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
