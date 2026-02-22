‘장동혁 리스크’가 6·3선거 판세 가른다

지방선거 D-100 최대 변수는



절윤 요구 일축… 당내 반발만 격화

벌써부터 출마 재고 움직임 포착

연합뉴스

6·3 지방선거를 100일 앞두고 ‘장동혁 리스크’가 선거 판세를 가를 최대 변수로 떠올랐다. ‘포스트 윤석열’을 자처한 장동혁(사진) 대표에 대한 국민의힘 내부 반발이 격화하며 벌써 출마를 재고하는 움직임까지 나온다. 이재명정부 출범 후 첫 전국 단위 선거지만 여당의 선전 여부보다 야당의 부진 수위가 승패의 관건으로 떠오르고 있다.



지선 출마를 고민 중인 보수진영 인사는 22일 통화에서 “윤석열 전 대통령 1심 판결에 대한 장 대표의 기자회견을 보고 생각이 복잡해졌다”며 “원점부터 다시 고민해보려 한다”고 말했다. 장 대표가 빗발친 ‘절윤’(윤석열 절연) 요구를 일축하고 중도·합리보수의 이반을 재촉하는 상황에서 민심 잡기에 나설 여건이 조성될 리 없다는 뜻이다. 당내에선 지도부와 얽히지 않고 거리를 두려는 기류도 감지된다. 부산·경남(PK)의 한 중진은 “윤어게인 절연은커녕 윤어게인 우두머리가 장 대표”라며 “선거가 문제가 아니라 부끄러워 지역을 못 다닐 지경”이라고 말했다. 이어 “지도부가 방향을 잘못 잡으면 의원이든, 출마자든 개별적으로 아무리 노력해도 국민에게 다가설 수 없다”고 비판했다.



장 대표는 새 인물, 부동산 등 정권 실책, 여권의 공천헌금 의혹 같은 부조리 혁파를 지선 키워드로 내세웠다. 그러나 ‘절윤 요구 세력을 절연하겠다’는 장 대표 선언에 당내 반발이 쏟아지면서 선거 전략은 묻히고 내분만 부상하는 실정이다.



국민의힘 현역 광역단체장들과 지도부 사이 갈등도 커지고 있다. 오세훈 서울시장은 이날 북콘서트에서 “윤 전 대통령 판결에 대한 당 지도부의 입장 표명이 많은 국민의 보편적 생각과 매우 괴리돼 있다”고 비판했다. 반면 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 페이스북에 “이번 지선은 당을 다시 살릴 마지막 수술대”라며 “현직이라고 자동 통과는 안 된다”고 적었다. 당과 반목하는 현역 광역단체장에 대한 공개 경고 아니냐는 해석이 나온다. 이 위원장은 국민일보에 “털끝만큼도 특정인을 의식해 쓴 메시지가 아니다”며 “현역 프리미엄도 내려놓고 오직 경쟁력만 놓고 공정한 경선을 하자는 것”이라고 설명했다.



전현직 원외당협위원장 25인은 장 대표를 향해 “퇴행을 멈추고 즉각 사퇴하라”는 성명을 냈고, 당권파 원외당협위원장 71인은 “장 대표의 정당성을 흔드는 모든 행위를 즉각 중단하라”며 반박했다. 국민의힘 지도부는 예고했던 당명 개정도 지선 이후 마무리하기로 뜻을 모으고 의원 의견을 수렴하기로 했다.



이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr



