크로스컨트리 클레보, 동계올림픽 ‘최다 6관왕’ 새 역사 썼다

[And 스포츠]

50㎞ 매스스타트 등 전종목 석권

통산 11개… 역대 개인 최다 金 기록도

노르웨이도 金만 18개… 대회 4연패

요한네스 클레보가 21일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 동계올림픽 남자 50㎞ 매스스타트에서 가장 먼저 결승선을 통과한 후 두 팔을 들어 올리며 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

노르웨이 크로스컨트리 스키의 ‘절대 강자’ 요한네스 클레보(29)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 전 종목을 석권했다. 노르웨이는 6관왕에 오른 클레보를 앞세워 4회 연속 올림픽 종합 우승을 달성했다.



클레보는 21일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 남자 50㎞ 매스스타트에서 가장 먼저 결승선을 통과했다. 앞서 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론과 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 자유형, 4×7.5㎞ 계주, 단체 스프린트 자유형에서도 정상을 차지한 그는 대회 6번째 금메달을 목에 걸었다.



기록도 줄줄이 뒤따랐다. 클레보는 1980년 레이크플래시드 대회에서 스피드스케이팅 5관왕에 올랐던 에릭 하이든(미국)을 넘어 역대 동계올림픽 단일 대회 최다 금메달 기록을 46년 만에 경신했다. 또 2018년 평창 대회 3관왕, 2022년 베이징 대회 2관왕을 포함해 통산 금메달 11개를 수집하며 동계올림픽 역대 개인 최다 금메달의 주인공이 됐다. AFP통신은 클레보를 이번 대회를 빛낸 6명의 스타 중 한 명으로 선정했다.



클레보는 크로스컨트리 스키의 살아 있는 전설로 불린다. 2015-2016시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 데뷔한 그는 두 시즌 뒤 월드컵 종합 우승을 달성하며 역대 최연소 챔피언으로 이름을 남겼다. 세계선수권에서만 금메달 15개를 수확했다. 언덕을 평지처럼 치고 오르는 특유의 주법은 ’클레보 런’으로 명명됐다. 평창 대회 때 그가 오르막 구간에서 경쟁자들을 잇달아 추월하자 각국 중계진은 해당 구간을 ‘클레보 언덕’이라고 부르기도 했다.



노르웨이는 이날 기준 금메달 18개와 은메달 11개, 동메달 11개를 기록하며 메달 종합 순위 1위를 확정했다. 이로써 2014년 소치 대회와 평창 대회, 베이징 대회에 이어 동계올림픽 4회 연속 정상을 차지했다. 특히 이번에 금메달 18개를 확보하며 역대 동계올림픽 단일 대회 최다 금메달 기록을 새로 썼다. 총 메달 40개로 평창 대회에서 스스로 작성했던 종전 최다 기록(39개)도 갈아치웠다.



최원준 기자 1jun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 노르웨이 크로스컨트리 스키의 ‘절대 강자’ 요한네스 클레보(29)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 전 종목을 석권했다. 노르웨이는 6관왕에 오른 클레보를 앞세워 4회 연속 올림픽 종합 우승을 달성했다.클레보는 21일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 남자 50㎞ 매스스타트에서 가장 먼저 결승선을 통과했다. 앞서 남자 10㎞+10㎞ 스키애슬론과 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 자유형, 4×7.5㎞ 계주, 단체 스프린트 자유형에서도 정상을 차지한 그는 대회 6번째 금메달을 목에 걸었다.기록도 줄줄이 뒤따랐다. 클레보는 1980년 레이크플래시드 대회에서 스피드스케이팅 5관왕에 올랐던 에릭 하이든(미국)을 넘어 역대 동계올림픽 단일 대회 최다 금메달 기록을 46년 만에 경신했다. 또 2018년 평창 대회 3관왕, 2022년 베이징 대회 2관왕을 포함해 통산 금메달 11개를 수집하며 동계올림픽 역대 개인 최다 금메달의 주인공이 됐다. AFP통신은 클레보를 이번 대회를 빛낸 6명의 스타 중 한 명으로 선정했다.클레보는 크로스컨트리 스키의 살아 있는 전설로 불린다. 2015-2016시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 데뷔한 그는 두 시즌 뒤 월드컵 종합 우승을 달성하며 역대 최연소 챔피언으로 이름을 남겼다. 세계선수권에서만 금메달 15개를 수확했다. 언덕을 평지처럼 치고 오르는 특유의 주법은 ’클레보 런’으로 명명됐다. 평창 대회 때 그가 오르막 구간에서 경쟁자들을 잇달아 추월하자 각국 중계진은 해당 구간을 ‘클레보 언덕’이라고 부르기도 했다.노르웨이는 이날 기준 금메달 18개와 은메달 11개, 동메달 11개를 기록하며 메달 종합 순위 1위를 확정했다. 이로써 2014년 소치 대회와 평창 대회, 베이징 대회에 이어 동계올림픽 4회 연속 정상을 차지했다. 특히 이번에 금메달 18개를 확보하며 역대 동계올림픽 단일 대회 최다 금메달 기록을 새로 썼다. 총 메달 40개로 평창 대회에서 스스로 작성했던 종전 최다 기록(39개)도 갈아치웠다.최원준 기자 1jun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지