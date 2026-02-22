“의원 끌어내라” 지시한 적 없다는 尹… 지귀연, 조목조목 반박
곽종근 전 사령관에 책임전가하자
재판부 “곽 진술 일관되고 구체적”
윤석열 전 대통령은 12·3 비상계엄 선포 당시 ‘국회의원을 끌어내라’는 지시를 한 적이 없다며 부하에게 책임을 떠넘겼지만 1심 재판부는 판결문에서 이를 조목조목 반박했다.
22일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 판결문에서 ‘계엄의 밤’ 당시 윤 전 대통령이 곽종근 전 육군특수전사령관에게 전화해 ‘국회의원을 끌어내라’고 지시했는지를 세밀하게 검토했다. 윤 전 대통령은 2024년 12월 4일 0시31분4초부터 40초간 곽 전 사령관과 통화했다. 곽 전 사령관은 이때 ‘안에 있는 인원(국회의원)들을 밖으로 끄집어내라’는 등의 지시를 들었다고 진술했다.
윤 전 대통령 측은 이를 강하게 부인했다. 핵심 근거는 국회 진입 작전을 폈던 이상현 전 1공수여단장의 오락가락했던 지시였다. 이 전 여단장은 2024년 12월 4일 0시19분 반모 전 공수2대대장에게 ‘의원회관에 있는 민간인을 전부 퇴장시키라’고 지시했다. 그는 0시24분 곽 전 사령관에게서 ‘국회의원을 끌어내라’는 지시를 받았고, 0시30분 다시 김모 전 공수1대대장에게 이를 전달했다. 윤 전 대통령과 곽 전 사령관의 통화는 약 1분 뒤 이뤄졌다. 윤 전 대통령 측은 “윤석열·곽종근 통화 전에 이상현이 김 전 대대장에게 ‘국회의원을 끌어내라’는 지시를 이미 했던 상황”이라며 “윤석열 지시를 받았다는 곽종근 진술은 믿을 수 없다”고 주장했다. 곽 전 사령관이 독자적 판단으로 국회의원을 끌어내라고 지시해놓고 윤 전 대통령 지시에 따른 것처럼 허위 주장을 한다는 취지였다.
하지만 재판부는 윤 전 대통령과 곽 전 사령관의 ‘40초 통화’와 별개로 사전에 국회의원을 포함한 모든 인원을 국회에서 내보내도록 작전이 짜여 있었다고 봤다. 곽 전 사령관은 2024년 12월 3일 오후 10시31분과 33분쯤 김현태 전 707특수임무단장과 이 전 여단장에게 국회 본청·의원회관 내부 인원을 모두 내보내라는 취지의 지시를 내렸는데, 이는 국회의원을 포함한 모든 인원을 대상으로 한 작전 개념이었다는 것이다. 이 전 여단장이 당초 ‘민간인 퇴장’을 지시한 것은 곽 전 사령관의 지시를 착오했던 것으로 보인다고 판단했다.
재판부는 곽 전 사령관의 진술이 일관되고 구체적이며, 내란중요임무종사 혐의로 기소된 상태에서 자신에게도 불리한 진술을 하면서까지 위증으로 처벌될 위험을 감수할 이유가 없다고 봤다. 또 그가 윤 전 대통령과 통화하면서 경직된 자세로 ‘예, 들어가겠습니다’라고 복명복창했다는 군 관계자 증언도 윤 전 대통령 측 주장을 배척하는 근거가 됐다.
