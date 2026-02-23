조국·한동훈·김문수·송영길 ‘몸풀기’… 지선만큼 핫한 재보선

거물 생환 여부에 차기대권 요동

조국·한동훈 출마지 최대 관심

계양을, 송영길·김남준 각축전

평택을, 김용·양향자 등 후보군



6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거에도 눈길이 쏠리고 있다. 이번 재보선은 22대 국회에 대한 중간평가 성격을 띠는 데다 거물급 인사들의 생환 여부가 걸려 있어 사실상의 ‘미니 총선’으로 치러질 가능성이 크다.



22일 중앙선거관리위원회에 따르면 현재 확정된 재보선 지역은 인천 계양을, 충남 아산을, 경기 평택을, 전북 군산·김제·부안갑 등 4곳이다. 하지만 1·2심에서 당선무효형을 받은 의원들의 대법원판결과 광역단체장 출마를 위한 의원직 사퇴 시한(4월 30일)을 지나며 최대 10여곳까지 늘어날 수 있다. 민주당 관계자는 “지방선거 승패만큼이나 재보선 결과가 중요하다”며 “차기 대권을 생각하는 이들의 정치적 운명이 좌우될 것”이라고 말했다.





가장 이목이 쏠리는 곳은 이재명 대통령의 지역구였던 계양을이다. 이 대통령이 두 차례 당선돼 상징성이 큰 만큼 여당은 수성을, 야당은 탈환을 위한 총력전에 나선다. 더불어민주당에서는 최근 ‘돈봉투 의혹’ 2심에서 무죄를 선고받은 송영길 전 대표와 이 대통령의 최측근 김남준 청와대 대변인의 출마 가능성이 제기된다.



송 전 대표는 2022년 지방선거에서 서울시장에 도전하며 계양을 의원직을 내려놓았고, 그해 대선에서 패한 이 대통령이 지역구를 물려받아 원내에 진출했다. 송 전 대표와 김 대변인 모두 이 대통령과 인연이 깊어 당내 교통정리가 관건이다. 국민의힘도 중량감 있는 인사들을 내세우는 모습이다. 지난 대선에서 이 대통령과 맞붙었던 김문수 전 후보, 총선 당시 이 대통령의 경쟁자였던 원희룡 전 국토교통부 장관 등이 후보군으로 거론된다.



평택을도 주요 격전지로 꼽힌다. 민주당에서는 이 대통령의 분신으로 불리는 김용 전 민주연구원 부원장의 등판론이 나온다. 국민의힘에서는 삼성전자 임원 출신 양향자 최고위원과 유의동 전 의원이 후보군으로 거론된다. 아산을은 여당에서는 전성환 청와대 경청통합수석의 출마 가능성이 제기되고, 국민의힘에선 아산시 정책보좌관을 지낸 이윤석 충남미래전략연구원장이 출마를 선언했다.



조국 조국혁신당 대표와 무소속 한동훈 전 대표의 행보도 이번 재보선의 관전 포인트다. 조 대표는 평택을이나 군산·김제·부안갑 출마설이 제기되고 있다. 두 곳은 민주당이 의원직을 상실해 재선거가 확정된 곳이어서 혁신당은 민주당에 무공천을 압박하고 있다. 한 전 대표는 부산 지역구에 재보선이 확정될 경우 해당 지역에 무소속으로 출마할 수 있다는 관측이 나온다.



오주환 이형민 기자 johnny@kmib.co.kr



