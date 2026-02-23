1심 “계엄 요건만 갖고 내란이라 판단 못해”… 항소심 쟁점 될 듯

대통령의 비상계엄 권한 넓게 해석

전두환 내란 다룬 대법 판례와 유사

법원 “불소추 특권에 수사 포함 안돼”

서울중앙지법 형사25부 재판장 지귀연 부장판사가 지난 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란우두머리 혐의 사건 1심 선고기일에서 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고하고 있다. 뉴시스

윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 1심 선고에서 ‘비상계엄 선포가 요건을 갖추지 못했다는 이유만으로는 내란 심사의 대상이 될 수 없다’는 판단을 두고 갑론을박이 벌어지고 있다. 대통령의 국가긴급권 행사 권한을 어디까지 허용할 수 있을지에 직결된 판단인 만큼 향후 상급심에서도 주요 쟁점 중 하나로 다뤄질 것으로 전망된다.



22일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 1234쪽에 달하는 윤 전 대통령 1심 판결문에서 “선출된 대통령은 비상계엄 선포에 관해 나름의 판단을 할 수 있는 권한까지 부여받은 것으로 보인다”고 판단했다. 계엄선포 자체는 대통령 고유 권한이므로 요건의 미비만으로 내란 여부를 따지기 어렵다고 본 것이다. 오히려 계엄선포 행위의 절차적 미비를 두고 내란죄의 성부를 판단하게 되면 필요한 순간 대통령이 결정을 주저하게 되는 역효과가 발생할 수 있다고 지적했다. 재판부는 이 판단을 위해 로마시대부터 내란죄의 연원을 따지고, 최근 주요국에서의 내란 사례까지 광범위하게 검토해 판결문에 적었다.



하지만 재판부는 계엄이 국회 등 헌법기관의 본질적 권한을 침해하려는 행위까지 허용하는 것은 아니라는 점은 명확히 했다. 재판부는 “헌법에 따르면 비상계엄을 선포하더라도 대통령은 국회의 활동을 저지하거나 마비시켜 그 권한을 행사하지 못하게 하는 등의 권한은 없다고 봄이 상당하다”고 설명했다.



법조계 일각에서는 대통령의 권한을 비대하게 해석한 것 아니냐는 지적이 제기된다. 한인섭 서울대 로스쿨 교수는 지난 19일 페이스북에 “계엄은 사법심사 대상이 될 수 없다는 것은 위험하고 반역사적 판단”이라며 “계엄은 실체적·절차적 요건을 충족할 때 법률적으로 정당화된다”고 지적했다. 박찬운 한양대 로스쿨 교수도 “위법한 계엄선포는 그 자체로 국헌문란 목적의 내란으로 판단될 수 있는 중요 요소라는 점을 간과했다”고 했다.



다만 이번 판단은 1997년 전두환 신군부 내란 사건을 다룬 대법원 판례와 크게 다르지 않다는 해석도 있다. 당시 대법원은 “특별한 사정이 없다면 계엄선포 요건 구비나 부당성 여부를 판단할 권한이 사법부에는 없지만 비상계엄의 선포나 확대가 국헌문란의 목적을 달성하기 위해 행해진 경우 심사할 수 있다”고 판시했다.



재판부는 현직 대통령에게 적용되는 ‘불소추특권’에 수사가 포함되는 것은 아니라는 판단도 함께 내놨다. 대통령 재직 중일 때 시작된 고위공직자범죄수사처 등의 수사가 위법하다는 취지의 윤 전 대통령 측 주장을 일축한 것이다. 헌법 84조는 ‘대통령은 내란 또는 외환의 죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상 소추를 받지 아니한다’고 규정한다.



재판부는 “만일 현직 대통령에 대한 재직 중 어떤 수사도 금지된다고 해석한다면 그 재직 기간은 증거 수집이 전면적으로 제한돼 퇴직 후에도 형사처벌을 면하는 결과가 발생할 수 있고, 이는 헌법 84조가 의도한 결과라 보기 어렵다”고 판단했다.



성윤수 정현수 기자 tigris@kmib.co.kr



