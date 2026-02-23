커지는 예대 금리차에 한숨짓는 영끌족·자영업자
대출금리 상승세 속 코픽스 하락
한국은행, 기준금리 동결 가능성
금리 역전 당분간 지속될 전망
은행권 예금금리는 하락하는데 대출금리는 상승하는 ‘금리 괴리’ 현상이 심화하고 있다. 주택담보대출과 신용 대출 금리가 뛰면서 대출에 의존해 집을 산 ‘영끌족’과 운영자금이 필요한 자영업자·소상공인들의 이자 부담이 증폭되고 있다. 오는 26일 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 동결할 전망이 우세한 만큼 금리 역전 흐름이 당분간 이어질 가능성이 큰 것으로 분석된다.
22일 은행연합회에 따르면 올해 1월 신규 취급액 기준 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)는 2.77%로 전월보다 0.12% 포인트 낮아졌다. 지난해 9월 이후 5개월 만에 상승세가 꺾였다. 코픽스는 국내 주요 8개 은행이 예·적금이나 은행채 등으로 실제 돈을 조달할 때 부담하는 평균 금리다. 변동형 주담대 금리를 산정하는 기준이 된다.
코픽스가 하락한 것은 은행들이 예금금리를 다소 낮췄기 때문이다. 현재 KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협 등 5대 시중은행 1년 만기 정기예금 최고 금리는 연 2.8~2.9%로 3%를 밑돌고 있다.
조달금리인 예금금리가 내리면 통상 대출금리도 떨어진다. 하지만 최근 대출금리는 상승세를 이어가고 있다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 주담대(5년 주기형) 금리는 지난 13일 기준 연 4.36~6.74%로 금리 상단이 7%대에 근접했다. 기준금리 인하 사이클이 끝났다는 시장의 평가에 따라 주담대 고정금리 산정의 기준이 되는 금융채 5년물(AAA) 금리가 상승한 여파다. 이 금리는 현재 3.720%로 지난해 말(3.499%)과 비교해 0.221% 포인트 올랐다.
시장금리가 들썩이는 상황에서 한은이 이달 금통위에서도 6회 연속 기준금리 동결(연 2.50%) 카드를 선택할 것이라는 전망에 힘이 실린다. 이재명 대통령이 직접 나서 부동산과의 전쟁을 벌이고 있는 상황에서 금리를 조정하기가 쉽지 않다는 분석이 나온다. 1400원대 중반을 넘나드는 고환율 국면도 불안한 상황이다.
기준금리 동결이 장기화하는 것에 대한 우려도 있다. 대출금리는 시장금리 상승을 선반영해 높은 수준을 유지하는 반면 예금금리는 빠르게 내려가면서 금리 부담이 부동산 실수요자와 자영업자 등 취약계층에 집중될 수 있다는 지적이다.
이번 금통위의 또 다른 관심사는 경제 성장률 조정이다. 한은은 지난해 11월 올해 한국의 경제 성장률을 1.8%로 제시했다. 하지만 최근 반도체를 중심으로 수출이 개선되면서 성장률을 0.1~0.2% 포인트가량 상향 조정할 수 있다는 관측이 나온다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사