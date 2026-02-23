“이차전지마저 밀렸다”… 한·중 기술 격차 더 벌어져

美와 차이 韓 2.8년, 中 2.1년

AI·로봇, 중국에 1년이상 뒤져



한국과 중국의 국가 핵심 전략기술 격차가 2년 사이 더 벌어진 것으로 나타났다. 한국의 최고기술 분야인 이차전지를 비롯해 인공지능(AI), 첨단로봇·제조, 양자 등 12개 국가전략기술은 대부분 중국에 뒤처진 것으로 조사됐다.



22일 과학기술정보통신부가 국가과학기술자문회의에 제출한 ‘2024년도 기술수준평가 결과’ 보고서에 따르면 최고기술 보유국인 미국(100%)과 비교해 한국의 기술수준은 82.8%로 중국(86.8%)보다 4.0% 포인트 뒤지는 것으로 조사됐다. 2022년 조사에서 81.5%로 중국(82.6%)에 처음 추월당한 이후 2년 사이 격차가 더 벌어졌다. 미국의 기술수준에 도달하는 데 걸릴 것으로 예측되는 시간도 한국은 2.8년, 중국은 2.1년으로 0.7년 차이가 났다. 2022년과 비교해 미국과의 격차는 3.2년에서 2.8년으로 줄어든 반면 중국과의 격차는 0.2년에서 0.7년으로 더 벌어졌다.



국가전략기술 50개 수준 평가 결과도 미국(100%) 중국(91.3%) 유럽연합(EU·90.5%) 일본(84.9%) 한국(82.7%) 순으로 나타났다. 2022년 한국이 유일하게 1위를 차지했던 이차전지 분야의 경우 당시엔 중국과 0.9년의 기술격차가 있었지만, 2024년에는 중국이 1위에 올라섰고 한국은 중국에 0.2년 뒤처진 것으로 나타났다. 중국은 우주항공·해양(5.1년), 양자(3.3년), AI(1.2년), 첨단로봇·제조(1년) 등 분야에서도 한국을 앞섰다.



보고서는 “기술주기가 급격히 짧아지면서 기술강국 지형도 변하고 있다”며 “기술격차를 빠르게 줄이기 위해서는 기초기반 역량 확보와 응용 분야 등 한국의 강점을 극대화할 수 있는 정책적 대응이 필요하다”고 지적했다.



정부는 과학기술기본법에 따라 11대 분야 136개 국가적 핵심기술에 대해 2년 주기로 조사·분석을 실시하고 있다. 한국과 중국의 기술 수준은 추세 비교가 가능한 2014년부터 2024년까지 지속적으로 상승한 반면 일본은 2016년, 유럽은 2020년부터 하락세로 나타났다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



