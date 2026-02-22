K문화 심취해 하루 먼저 온 브라질 영부인

잔자 여사, 국빈방문 전날 방한

“젊은세대에 한국문화 인기 대단”

김혜경 여사와 시장 한복점 방문

파주서 카니발 전시 함께 관람도

김혜경 여사와 브라질 대통령 부인 잔자 룰라 다 시우바 여사가 21일 서울 종로구 광장시장의 한 한복 매장에서 실크 원단을 함께 들어 보이고 있다. 이날 두 여사는 한국 문화를 체험하는 친교 활동을 진행했다. 청와대 제공

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 배우자인 잔자 룰라 다 시우바 여사가 국빈방문하는 대통령보다 하루 앞선 21일 한국을 찾았다. SNS에 한복 착용 사진을 공개하며 한국 문화에 대한 애정을 드러낸 잔자 여사는 이번 방한에서도 전통문화 체험을 희망했고, 김혜경 여사가 이에 동행했다.



청와대 관계자는 22일 “잔자 여사가 한국 문화에 관심을 밝혀 먼저 체험 일정을 진행했다”며 “특히 한복에 관심이 많아 직접 원단을 골라 한복도 맞췄다”고 전했다. 룰라 대통령은 인도를 방문한 뒤 이날 방한했다.



김 여사는 전날 잔자 여사와 함께 서울 종로구 광장시장과 경기도 국립민속박물관 파주관을 방문하며 친교 일정을 가졌다. 두 여사는 광장시장에서 한복 체험을 중심으로 전통시장 일정을 소화했다. 김 여사는 브라질 국기를 상징하는 초록색 저고리와 치마, 노란색 옷고름이 달린 한복을 입고 잔자 여사를 맞이했다. 잔자 여사는 최근 SNS에 한복 착용 사진을 공개했다. 김 여사가 이를 언급하자 잔자 여사는 “브라질 젊은 세대 사이에서 한국 문화 인기가 대단하다”고 화답했다.



잔자 여사가 앞서 올린 인스타그램 한복 인증샷.

또 브라질 출신 멤버가 포함된 K팝 그룹 ‘블랙스완’을 언급하며 현지 한류 열풍을 소개했다. 김 여사는 맞춤 한복 매장에서 원단을 고르던 중 “한국에서는 결혼식 때 양가 어머니들이 한복 색을 맞춰 입기도 한다”고 설명하며 “대통령들을 놀라게 해드리는 건 어떠냐”고 농담을 건네기도 했다.



국립민속박물관에서는 ‘브라질 리우 카니발: 아프리카의 영혼, 삼바의 리듬’ 전시와 전통 공예품을 함께 관람했다. 잔자 여사가 “삼바축제에 방문해 달라”고 요청하자 김 여사는 “함께 전시를 보게 돼 영광”이라고 답했다. 체험 공간에서는 잔자 여사가 직접 북을 치며 삼바 리듬을 선보였고 김 여사는 손뼉을 치며 호응했다.



두 여사는 차담 자리에서도 문화예술 얘기를 이어갔다. 김 여사가 파주가 북한과 가까운 지역이라고 소개하면서 대화는 드라마 ‘사랑의 불시착’으로 이어졌다. 방탄소년단(BTS) 복귀 공연 이야기도 나눴다.



잔자 여사가 김 여사에게 피아노 연주 여부를 묻자 “남편의 정치 여정을 함께하며 연주 기회가 없어졌다”고 답했다. 두 여사는 배우자가 정치적 시련을 겪으며 지지를 얻었다는 공통점에도 공감했다. 전은수 청와대 부대변인은 “양국 전통문화를 소개하고 그 유래와 아름다움을 공유하기 위해 마련된 친교의 자리였다”고 설명했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



