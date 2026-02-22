[단독] 입소자 성폭행 혐의… 색동원 전직 시설장, 해임 명령 사전통보
인천시 발송… 2개월 내 의결해야
장애인 입소자들을 성폭행한 혐의로 구속된 인천 강화군의 중증장애인 거주시설 색동원의 전직 시설장 김모씨에 대해 인천시가 대표이사 해임 명령 사전통보를 발송한 것으로 확인됐다.
22일 국민일보 취재에 따르면 인천시는 지난 20일 김씨에 대한 대표이사 해임 명령 사전통보를 색동원에 보냈다. 사회복지사업법에 따라 색동원은 특별한 이유가 없는 한 2개월 이내에 이사회를 열고 해임안을 의결해야 한다. 김씨는 이미 이사회 결정에 따라 업무에서 배제된 상태지만 여전히 법인의 대표이사로 등재돼 있다. 인천시와 강화군 등 담당 지방자치단체는 수사 진행 상황에 따라 김씨에 대한 형이 확정되기 전이라도 색동원의 법인 및 시설 폐쇄를 단행할 수 있다는 입장이다.
서울중앙지법은 지난 19일 성폭력처벌법과 장애인복지법 위반 혐의를 받는 김씨에 대해 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김씨가 구속된 건 경찰이 지난해 5월 색동원 사건에 대한 입건 전 조사(내사)를 개시한 지 약 9개월 만이다. 현재까지 경찰이 그의 성폭행 피해자로 특정한 입소자는 3명이다. 경찰은 김씨의 다른 입소자 1명에 대한 폭행 혐의도 수사 중이다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
