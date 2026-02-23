통신3사, MWC2026 총출동… ‘풀스택·한국형·사람중심’ 3색 AI 전략
내달 2일 바르셀로나서 개막
LG유플, 2년 연속 단독전시관
국내 이동통신 3사가 다음 달 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막하는 세계 최대 모바일 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에 참가해 차별화된 인공지능(AI) 기술을 선보인다. SK텔레콤은 ‘풀스택 AI’, KT는 ‘한국형 AI’, LG유플러스는 ‘사람 중심 AI’ 전략을 앞세워 글로벌 무대에 나설 계획이다.
올해 MWC 2026의 주제는 ‘연결과 지능이 융합된 미래(The IQ Era)’다. 전 세계 205개국에서 2900여개 기업이 참여한다. SK텔레콤은 ‘무한한 가능성을 만들어내는 SK텔레콤의 AI’를 주제로 풀스택 AI 경쟁력을 소개한다. AI 데이터센터(DC) 내 다양한 데이터를 하나로 통합하고 관리하는 지능형 플랫폼 ‘AI DC 인프라 매니저’와 그래픽처리장치(GPU) 자원 최적화 솔루션 ‘AI 클라우드 매니저’ 등을 선보일 예정이다.
네트워크 영역에서는 ‘AI 기지국(AI-RAN)’ 기술, 온디바이스 AI 기반 안테나 최적화 기술 등을 공개한다. SK텔레콤은 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2단계에 진출한 초거대 AI 모델 ‘에이닷엑스 케이원(A.X K1)’도 현장에서 시연한다.
KT는 ‘광화문광장’을 테마로 꾸민 전시관을 조성한다. 내부에는 세종대왕 동상, KT 광화문빌딩 웨스트사옥, 세종문화회관 등 광화문의 상징적인 공간을 구현했다. AI 기술과 K-컬처를 접목해 한국의 기술력, 문화를 함께 소개한다는 구상이다.
또 AX(AI 전환)존을 마련해 기업 맞춤형 AI 운영체제 ‘에이전트 패브릭’을 선보인다. 산업별 필수 에이전트를 표준 템플릿으로 제공해 손쉽게 제작하고 즉시 현장에 적용할 수 있는 ‘에이전트 빌더’도 체험이 가능하다.
LG유플러스는 사람 중심 AI를 주제로 2년 연속 대형 단독 전시관을 운영한다. 영국 기반 글로벌 미디어아트 그룹 ‘유니버셜 에브리싱’과 협업해 초개인화 에이전틱 AI ‘익시오’와 피지컬 AI가 만나 고객의 일상을 바꾸는 미래 비전을 시각적으로 구현한다.
주요 전시 기술로는 고객 감정까지 케어하는 맞춤형 ‘AI 컨택센터(AICC)’, 네트워크 전 과정에 AI를 적용해 스스로 판단하고 조치하는 ‘자율 네트워크’, 보안 솔루션 브랜드 ‘익시가디언 2.0’ 등이 있다. LG AI연구원과 퓨리오사AI 협력 기반의 ‘소버린 AI’도 공개한다. 홍범식 LG유플러스 사장은 LG그룹 경영자 중 최초로 MWC 공식 기조 연설을 맡아 ‘AI 콜 에이전트 시대’의 비전을 직접 제시할 예정이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사