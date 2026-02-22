‘오염된 기부’ 논란 좋은책신사고, 또 부당노동행위
노조원 포상금 배제 등 시정 명령
그간 부당노동행위 최소 7건 달해
출판사 좋은책신사고가 노동조합원에 대한 포상금 미지급과 인사평가 불이익으로 또다시 부당노동행위 판정을 받았다. 지난달 홍범준 대표가 서울대에 1000억원 기부 약정을 한 이후 좋은책신사고의 반복적 부당노동행위가 드러나면서 ‘오염된 기부’ 논란도 더욱 거세질 전망이다.
22일 국민일보가 입수한 ‘주식회사 좋은책신사고 부당노동행위 구제신청 판정서’에 따르면 서울지방노동위원회(지노위)는 지난달 12일 좋은책신사고의 노조원을 대상으로 한 성실근무상 포상금 미지급(3명)과 최하위등급 인사 평가(6명)를 부당노동행위로 인정하고 시정을 명령했다.
사측은 포상금 지급은 사용자 재량이며, 인사평가의 객관성·공정성을 보완했다고 주장했다. 하지만 지노위는 조합원과 비조합원 사이의 격차가 통계적으로 유의미하고 불이익을 받은 대상자 모두 조합원이라는 점에서 부당노동행위로 판단했다. 지노위는 “단순히 일회적이거나 우연히 나타난 현상이 아니라 사용자의 반조합적 의사가 현저히 드러난 것”이라고 적시했다.
좋은책신사고에서 발생한 부당노동행위는 이번 사례까지 포함하면 최소 7건이다. 앞서 고용노동부 서울남부지청은 2023~2024년에 접수된 단체교섭 거부와 상여금 미지급 등을 노조법 위반(부당노동행위)으로 판단하고 이를 검찰에 기소 의견으로 송치했다. 사측의 단체교섭 거부 행위는 2023년 지노위·중앙노동위에서 각각 부당노동행위로 인정됐고, 지난해 진정된 조합원 대상 인사평가 불이익 역시 부당노동행위로 판단됐다. 정재순 언론노조 좋은책신사고지부 사무국장은 “부당노동행위가 근절되려면 시정명령에서 끝나지 않고 구속력 있는 조치가 나와야 한다”고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
