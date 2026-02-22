이 와중에… 산림청장은 음주 사고 경질
내부서도 “조직 명예 훼손” 비판
김인호(사진) 산림청장이 음주운전 사고로 21일 전격 경질되면서 취임 192일 만에 불명예 퇴진했다. 산불철에 산림담당 수장이 술을 마시고 사고를 냈다는 사실이 알려지면서 산림청 내부에서조차 비판의 목소리가 나오고 있다.
김 청장의 음주 사고는 지난달 20일부터 운영돼온 ‘산불조심기간’에 발생했다. 경질 소식이 전해진 지난 21일에도 경남과 충남 등 전국에서 산불이 발생한 상황이었다.
산림청공무원노동조합은 김 청장 경질 직후 성명서를 통해 “산림청 조직 전체의 명예와 국민 신뢰를 심각하게 훼손한 중대한 사안”이라며 “산불 대응체계 최고책임자로서의 책무를 저버린 것”이라고 비판했다.
산림청의 한 과장급 직원은 “산불철에 청장은 술 냄새도 안 맡는다는 말이 있을 정도”라며 “청장의 음주운전 사고 소식에 당혹스러운 분위기”라고 전했다.
김 청장은 지난 20일 오후 10시50분쯤 경기 성남시 분당구 신기사거리에서 신호를 위반해 차량 2대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다. 추돌사고 직전에도 신호를 무시하고 내달려 횡단보도를 건너던 행인을 칠 뻔한 아찔한 순간이 CCTV 영상으로 공개되기도 했다. 김 청장의 혈중알코올농도는 면허 정지 수준인 것으로 파악됐다.
