“K해양방산 50년의 힘”… 차세대 이지스함 3척 한곳에
HD현대, 2월 19일 기념일 지정
HD현대중공업이 건조했거나 건조 중인 차세대 이지스 구축함 3척이 한자리에 집결했다.
HD현대는 지난 19일 HD현대중공업 울산 조선소에 정조대왕급 1∼3번함인 ‘정조대왕함’, ‘다산정약용함’, ‘대호김종서함’이 모두 모였다고 22일 밝혔다.
1번함인 정조대왕함은 2024년 해군에 인도됐으며, 2번함 다산정약용함은 시운전 평가를 거쳐 올해 말 인도된다. 현재 건조 중인 3번함 대호김종서함은 진수 및 시운전 평가 등을 거쳐 내년 12월 해군에 넘겨질 예정이다.
정조대왕급 이지스 구축함은 길이 170m, 폭 21m, 경하톤수 8200t 규모로 최대 30노트(약 55㎞/h)의 속력을 갖춘 현존 최고 수준의 전투함이다. 기존 세종대왕급(7600t) 대비 표적 탐지·추적 능력이 배 이상 향상됐고, 요격 기능까지 갖춰 북핵·미사일 위협에 대응하는 ‘해상 기반 3축 체계’의 핵심 전력으로 평가받는다.
앞서 지난해 4월과 11월 존 필린 미 해군성 장관과 대릴 커들 미 해군 참모총장이 각각 정조대왕함과 다산정약용함에 승선해 함정 기술력과 생산 역량에 큰 관심을 표한 바 있다.
HD현대중공업은 2월 19일을 ‘이지스 구축함의 날’로 정하고 정조대왕함 조완희 대령, 다산정약용함 구본철 대령, 대호김종서함 장현도 대령(진) 등 세 함장을 조선소 영빈관에 초청해 감사의 뜻을 전했다.
주원호 HD현대중공업 사장은 “세계 최고의 기술로 건조한 이지스 구축함 3척이 울산 야드에 다 같이 모이게 돼 매우 기쁘고 뜻깊게 생각한다”며 “(국산 전투함 연구개발) 50주년을 맞은 우리나라 해양방산의 위상을 보여주는 상징적인 장면”라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사