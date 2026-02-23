정청래 운명 걸린 지선… 서울-부산·행정통합이 ‘허들’

합당 무산 생채기 만회할 기회

유의미한 성적 못내면 사퇴 궁지

‘윤석열 키즈’ 8곳 퇴출 정조준

서울·부산시장 탈환에 총력전

혁신당과 연대도 관전포인트

정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 열린 의원총회에 입장하고 있다. 6·3 지방선거가 100일 앞으로 다가오면서 여야는 본격 선거 국면에 돌입했다. 이병주 기자

6·3 지방선거는 정청래 더불어민주당 대표의 정치적 운명을 가를 분수령이 될 것으로 전망된다. 조국혁신당과의 합당 무산으로 생채기가 난 정 대표가 지선 대승을 이끌면 잠재적 대권 주자로 기사회생할 수 있지만 유의미한 성적을 내지 못하면 대표직 사퇴 압박에 직면할 가능성이 크다. 서울·부산 탈환, 행정통합 광역단체장 석권, 혁신당과의 선거 연대 등은 정 대표 앞에 놓인 핵심 과제로 꼽힌다.



민주당은 이번 지선에서 ‘내란 종식’과 ‘윤석열 키즈 퇴치’를 전면에 내걸고 입법·행정권에 이어 지방 풀뿌리 권력까지 싹쓸이하겠다는 목표다. 조승래 사무총장은 22일 국회에서 열린 ‘지선 D-100일 기자 간담회’에서 “지선은 내란 종식에 대한 철저한 단죄를 완성하는 정치적 의미가 있다”며 “윤석열과 함께 등장했던 윤석열 키즈를 퇴출하는 선거가 돼야 한다”고 밝혔다. 그러면서 인천·대전·충남·충북·세종·강원·경남·울산 등 국민의힘 광역단체장이 재임 중인 8개 시·도를 열거하며 “퇴출당해야 할 사람들”이라고 직격했다.



민주당은 2022년 지선에서 17개 광역단체 중 12곳을 국민의힘에 내주며 참패했지만 이번에는 대구·경북(TK)을 뺀 전 지역에서 승기를 잡겠다는 전략이다. 특히 서울과 부산시장 탈환에 사활을 걸었다. 당 안팎에서는 “서울에서 패배하면 지선에서 승리했다고 보기 어렵다”는 평가가 벌써부터 나온다. 제2의 도시이자 상징성이 큰 부산도 선거 승패를 가늠하는 바로미터다.



이재명 대통령 집권 2년 차의 높은 국정 지지율은 민주당에 호재다. 서울시장 탈환 기대감도 어느 때보다 높다. 다만 서울 유권자의 중도보수화 경향과 국민의힘 4선 현직인 오세훈 시장의 경쟁력이 극복 과제로 꼽힌다. 현재 정원오 성동구청장이 각종 여론조사에서 선두를 달리는 가운데 4선 박홍근·서영교, 3선 박주민·전현희, 재선 김영배 등 민주당 현역 의원이 본선행 티켓을 놓고 각축전을 벌이고 있다. 조 사무총장은 서울·부산을 겨냥해 “(이 지역 국민의힘 단체장은) 재선한 분들이니 윤석열 키즈라고 하긴 어렵지만 지난 4년간 보여준 무능에 대한 평가와 심판이 있어야 한다”고 말했다.



이 대통령 의지가 강하게 반영된 지자체 간 행정통합이 어떻게 전개되느냐도 중대 변수다. 강훈식 대통령 비서실장과 김용범 청와대 정책실장의 차출론이 가라앉지 않는 등 공천을 둘러싼 당내 수싸움도 치열하다. 지난 12일 국회 행정안전위원회를 통과한 전남·광주, 충남·대전, 대구·경북 행정통합 특별법이 2월 임시국회 문턱을 넘을 경우 3월 법이 공포된 뒤 통합단체장 각 1명을 선출하게 된다. 이 가운데 충남·대전 행정통합은 국민의힘의 반대에 부닥친 상태다. 민주당 충남·대전통합 및 충청발전 특별위원회는 기자회견을 열어 “국민의힘은 선거에 불리하다고 보기 때문에 자신들의 정치적 이익을 위해 지역의 생존권이 걸린 행정통합을 반대하는 것”이라고 비판했다.



혁신당과의 선거 연대마저 무산될 경우에는 텃밭 호남을 놓고 진영 간 대결이 불가피하다. 민주당이 혁신당에 의석 일부를 뺏기면 정 대표 리더십에도 적지 않은 타격이 예상된다. 현재 전남 22개 시·군 기초단체장 중 18명은 민주당 소속이며 혁신당 1명, 무소속 1명이다. 목포시와 신안군은 권한대행 체제로 운영되고 있다.



김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



