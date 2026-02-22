오세훈 “장동혁의 尹입장, 당 공식 아냐”

“張에 동의하지 않는 분 적지않아

의총 등 진행상황보며 추가 행동”

오세훈 서울시장이 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 저서 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 출간기념회를 열고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 윤석열 전 대통령 1심 판결에 불복한 장동혁 국민의힘 대표를 두고 “당의 총의가 모이지 않았다”며 공개 비판했다. ‘윤어게인’ 노선을 명확히 한 장 대표의 기자간담회는 당의 공식 입장으로 보기에 여러 문제점이 있다며 뜻을 같이하는 의원과 함께 추가 행동도 예고했다.



오 시장은 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 열린 ‘서울시민의 자부심을 디자인하다’ 북콘서트 행사에서 기자들과 만나 “그 정도로 중차대한 사안은 아무리 급하더라도 중진 연석회의 또는 의원총회 같은 공식 총의를 모으는 절차를 거쳐서 입장을 내는 것이 바람직하다”며 “그런 사전 절차가 충분히 이뤄지지 않았다”고 비판했다. 이어 “의원들의 의견을 모아 정리하는 시간을 반드시 가져야 한다”며 “이틀간 많은 분과 의견을 교환했고 (장 대표 입장에) 동의하지 않는 분들이 적지 않다는 걸 확인했다. 앞으로 진행 절차를 보며 추가 입장을 표명하려 한다”고 밝혔다. 또 “국민이 안심하고 사랑과 지지를 받을 수 있는 정당으로 거듭나야 6·3 지방선거를 잘 치를 수 있고, 이재명정부를 견제할 수 있을 것”이라고 강조했다. 장 대표의 입장 발표 이후 극심한 내홍에 휩싸인 국민의힘은 23일 의원총회를 열고 수습 방안 등을 논의할 예정이다.



이번 북콘서트가 서울시장 출마를 전제한 것 아니냐는 질문에는 즉답을 피했다. 오 시장은 “출마 선언이 늦어지는 건 현직 시장으로서 챙길 수 있는 순간까지 최대한 시정을 챙기기 위함이지 다른 이유는 없다”며 “세간에 많은 설이 떠도는 것을 알고 있지만 모두 설에 그친다”고 말했다. 또 “서울시를 세계 5대 도시에 안착하게 만드는 것이 나의 소명”이라며 “다른 생각은 해본 적 없다고 분명하게 말하는 것으로 답변을 대신하겠다”고 밝혔다. 북콘서트는 오전 10시30분, 오후 1시, 오후 3시 세 차례에 걸쳐 진행됐다. 첫 회에는 시민들이 대거 몰려 행사가 20분쯤 지연됐다. 김재섭·권영세·권영진 국민의힘 의원을 비롯해 자치구청장과 당협위원장 등이 대거 참석했다.



최수진 기자 orca@kmib.co.kr



