북 9차 당대회, 집행부 59% 교체… 김정은 ‘새로운 투쟁전략’ 천명

입력:2026-02-22 19:08
경제·국방, 국제적 위상 성과 강조
핵 능력 강화 목표 제시됐을 가능성

김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 진행된 조선노동당 제9차 대회에서 사업총화 보고를 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 노동당 9차 대회 사업총화 보고에서 “모든 것이 근본적으로 달라졌다”며 ‘새로운 투쟁 전략’을 천명했다. 김 위원장이 연설에서 러시아와의 협력 강화 등 경제·국방 성과와 국제 위상을 성과로 부각한 만큼 핵전략 능력 강화를 기반으로 한 정책 목표가 제시됐을 것으로 전문가들은 분석했다.

조선중앙통신은 당대회 3일차(지난 21일) 진행된 사업총화 보고에서 “우리 국가, 우리 인민의 강렬한 전진 기세와 충천한 자신심에 부응한 새로운 투쟁 전략이 천명됐으며 부문별 전망 목표들과 그 실행을 위한 과업과 방도들이 상정되었다”고 22일 보도했다.

사업총화 보고는 김 위원장이 지난 5년의 사업을 총괄 평가하고, 향후 5년의 노선을 제시하는 핵심 정치 보고다. 김 위원장은 “인민경제 발전 5개년 계획이 완수됐고, 수도와 지방을 다 같이 변모시켰다”며 “국가의 지위를 불가역적으로 굳건히 다졌다”고 말했다.

새로운 투쟁 전략의 구체적 내용은 아직 공개되지 않았다. 북한이 2021년 8차 당대회 때 사업총화 보고 이틀 뒤 내용을 공개한 전례를 이번에도 따를 가능성이 크다고 정부는 보고 있다. 다만 불가역적 지위가 핵보유국 인정을 시사한 것으로 전문가들은 풀이했다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “(새 목표는) 전략 국가로의 변모, 핵추진잠수함 등 핵 전략 능력 강화, 러시아와 밀착 유지 등으로 보인다”고 설명했다.

사업총화 보고 이후에는 최선희 외무상과 장경국 신포시위원회 책임비서 등이 관련 토론을 이어갔다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “대외정책 실무 책임자인 최 외무상이 토론자로 나선 건 러시아 파병, 북·러 협력 강화, 중국 전승절 참석, ‘적대적 두 국가’ 노선 등과 관련한 대외·안보 관련 성과를 강조하는 차원”이라고 풀이했다.

남은 당대회 기간 북한은 당 규약 개정과 당 중앙지도기관 선거 등을 진행하게 된다. 대남·대미 메시지가 어느 수준으로 발표될지 관심이 쏠린다. 적대적 두 국가 방침 명문화, 당 규약 개정을 통한 ‘민족·통일’ 개념 삭제 등이 이뤄질지도 주목된다.

이번 당대회 집행부는 김 위원장을 포함해 총 39명 발표됐다. 8차 당대회와 비교하면 구성원 중 23명(59%)이 바뀌며 세대교체가 이뤄졌다. 박태성 내각 총리가 최룡해 최고인민회의 상임위원장보다 먼저 호명됐다. 북·러 밀착에 핵심 역할을 수행한 최 외무상이 집행부 반열에 올랐지만, 김영철 10국 고문 등 대남통 인사는 제외됐다.

최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr

