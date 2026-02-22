북 9차 당대회, 집행부 59% 교체… 김정은 ‘새로운 투쟁전략’ 천명
경제·국방, 국제적 위상 성과 강조
핵 능력 강화 목표 제시됐을 가능성
김정은 북한 국무위원장이 노동당 9차 대회 사업총화 보고에서 “모든 것이 근본적으로 달라졌다”며 ‘새로운 투쟁 전략’을 천명했다. 김 위원장이 연설에서 러시아와의 협력 강화 등 경제·국방 성과와 국제 위상을 성과로 부각한 만큼 핵전략 능력 강화를 기반으로 한 정책 목표가 제시됐을 것으로 전문가들은 분석했다.
조선중앙통신은 당대회 3일차(지난 21일) 진행된 사업총화 보고에서 “우리 국가, 우리 인민의 강렬한 전진 기세와 충천한 자신심에 부응한 새로운 투쟁 전략이 천명됐으며 부문별 전망 목표들과 그 실행을 위한 과업과 방도들이 상정되었다”고 22일 보도했다.
사업총화 보고는 김 위원장이 지난 5년의 사업을 총괄 평가하고, 향후 5년의 노선을 제시하는 핵심 정치 보고다. 김 위원장은 “인민경제 발전 5개년 계획이 완수됐고, 수도와 지방을 다 같이 변모시켰다”며 “국가의 지위를 불가역적으로 굳건히 다졌다”고 말했다.
새로운 투쟁 전략의 구체적 내용은 아직 공개되지 않았다. 북한이 2021년 8차 당대회 때 사업총화 보고 이틀 뒤 내용을 공개한 전례를 이번에도 따를 가능성이 크다고 정부는 보고 있다. 다만 불가역적 지위가 핵보유국 인정을 시사한 것으로 전문가들은 풀이했다. 조한범 통일연구원 석좌연구위원은 “(새 목표는) 전략 국가로의 변모, 핵추진잠수함 등 핵 전략 능력 강화, 러시아와 밀착 유지 등으로 보인다”고 설명했다.
사업총화 보고 이후에는 최선희 외무상과 장경국 신포시위원회 책임비서 등이 관련 토론을 이어갔다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “대외정책 실무 책임자인 최 외무상이 토론자로 나선 건 러시아 파병, 북·러 협력 강화, 중국 전승절 참석, ‘적대적 두 국가’ 노선 등과 관련한 대외·안보 관련 성과를 강조하는 차원”이라고 풀이했다.
남은 당대회 기간 북한은 당 규약 개정과 당 중앙지도기관 선거 등을 진행하게 된다. 대남·대미 메시지가 어느 수준으로 발표될지 관심이 쏠린다. 적대적 두 국가 방침 명문화, 당 규약 개정을 통한 ‘민족·통일’ 개념 삭제 등이 이뤄질지도 주목된다.
이번 당대회 집행부는 김 위원장을 포함해 총 39명 발표됐다. 8차 당대회와 비교하면 구성원 중 23명(59%)이 바뀌며 세대교체가 이뤄졌다. 박태성 내각 총리가 최룡해 최고인민회의 상임위원장보다 먼저 호명됐다. 북·러 밀착에 핵심 역할을 수행한 최 외무상이 집행부 반열에 올랐지만, 김영철 10국 고문 등 대남통 인사는 제외됐다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
