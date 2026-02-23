통합 대한항공 출범 카운트다운… ‘함께하는 여정’ 속도
아시아나 통합 앞둔 대한항공
이질감 해소·화학적 결합 방점
임직원 행동약속 KE CoC 수립
내년 ‘통합 대한항공’ 출범이 가시권에 들어오면서 대한항공이 조직문화 융합 작업에 속도를 내고 있다. ‘함께하는 여정’(Journey Together)을 앞세워 내부 결속을 다지며 통합 시너지 창출을 위한 기반 마련에 나섰다.
22일 항공업계에 따르면 대한항공은 지난해 3월 신규 기업 가치 체계인 ‘KE Way’를 선포하고 사람 중심 경영을 토대로 조직문화 재정립에 착수했다. KE Way는 기업의 존재 이유와 비전·미션, 핵심가치를 아우르는 가치 체계를 말한다. 이를 기반으로 임직원의 행동 약속인 ‘KE CoC’(Code of Conduct)를 수립했다. 내부 교육과 정기 협의체 운영을 통해 제도가 선언에 머무르지 않고 실제 조직문화로 정착하도록 한다는 방침이다. 각 조직은 CoC를 토대로 팀 단위 실천 과제를 도출하고 있으며, 의사결정 과정과 업무 프로세스에 이를 반영하는 작업도 병행하고 있다.
아시아나항공과의 본격적인 통합을 앞두고 이질감 해소와 화학적 결합에 방점을 찍고 있다. 대한항공은 통합을 단순한 시스템 통합이 아닌 ‘문화의 결합’으로 규정하고, 물리적 통합과 정서적 통합을 병행하는 전략을 펼치고 있다. 지난해부터 협업이 가능한 부서를 중심으로 사전 업무공간 통합을 진행 중이다. 인재개발원을 시작으로 정비·통제·안전·홍보 등 일부 조직에서 양사 직원들이 한 공간에서 근무하며 자연스러운 협업 환경을 조성했다.
현장에서도 변화가 이어졌다. 지난달 14일부터 아시아나항공이 인천국제공항 제2여객터미널에서 대한항공과 함께 운항을 시작하면서 ‘통합 비행 준비실’도 문을 열었다. 양사 승무원들은 같은 공간에서 출근해 비행을 준비하고 휴게시설을 공유한다. 출근부터 준비 과정 전반을 함께 한다. 다만, 운항 편성 관련 브리핑은 별도로 진행한다.
용어와 시스템도 정비했다. 내부 표준 용어 사전 사이트 ‘KE Wiki’를 운영해 양사 간 다른 용어를 표준화하고, 통합 안내 사이트를 통해 전 세계 임직원에게 통합 관련 정보를 다국어로 제공하고 있다. 불필요한 혼선을 줄이고 변화 과정에 대한 이해도를 높이려는 조치다.
임직원 교류 확대도 이어지고 있다. 한마음 페스타, 패밀리데이, 자녀 초청 안전체험 행사, 부모 초청 행사 등 가족 단위 프로그램을 양사 공동 행사로 운영 중이다. 사회공헌활동도 함께 하며 정서적 유대감을 높이고 있다. 몽골 숲 조성 활동과 오디오북 기부 행사 ‘KE-OZ STUDIO’ 등 다양한 프로그램을 운영하고 있다.
내부 소통 방식에도 변화가 나타나고 있다. 대한항공은 최근 아시아나항공과 함께 통합 설문 및 조직문화 진단을 하며 구성원 의견을 폭넓게 수렴하고 있다. 지난해 11월 2주간 진행한 통합 설문에는 양사 임직원 1만5930명이 참여했으며, 통합에 대한 긍정 응답률은 57.4%로 나타났다. 전반적인 준비 수준은 ‘양호하다’는 평가가 나왔다.
대한항공 관계자는 “이번 설문 결과는 함께 나아갈 방향을 설정하는 소중한 이정표”라며 “앞으로도 임직원의 목소리를 경청해 누구도 소외되지 않는 통합을 추진하겠다”고 밝혔다. 조원태 회장도 올해 신년사에서 “올해는 통합을 위한 준비 단계가 아니라, 사실상 통합과 같은 수준으로 조직을 만들어 적응해야 하는 시기”라고 강조했다.
김민영 기자
