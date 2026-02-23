역대 최대 매출 … 춘절 특수에 롯데백화점 ‘활짝’
중화권 고객 매출 260% 증가
롯데백화점이 중국 춘절 연휴 기간 중화권 고객을 대상으로 역대 최대 매출을 기록했다.
22일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 춘절 프로모션을 시작한 지난 13일부터 18일까지 외국인 매출이 지난해 같은 기간보다 120% 증가했다. 특히 중국·대만 등 중화권 고객 매출이 260% 늘어 역대 춘절 연휴 매출 중 최대를 거뒀다.
같은 기간 롯데백화점 본점에서 외국인 매출은 180% 늘었는데, 특히 뷰티 카테고리의 외국인 매출이 80% 증가했다. 중화권 고객들은 스포츠·아웃도어 매출 신장(255%)을 주도했다.
중화권 고객 증가는 멤버십 카드 발급 건수에서도 확인됐다. 롯데백화점 본점이 지난해 말 외국인 고객을 대상으로 출시한 롯데 투어리스트 멤버십 카드는 누적 발급 3만8000건을 돌파했는데, 이 중 약 3000건이 춘절 기간에 발급됐다.
올해 춘절은 최장 9일(2월 15~23일)간 이어졌다. 여기에 연휴 기간 혼잡을 피해 분산 출국하는 여행 수요까지 겹쳐 방한 관광객이 전반적으로 증가한 것으로 보인다.
백화점 업계의 춘절 특수는 유통업계의 침체가 이어지는 가운데 터져 나온 낭보다. 백화점 업계는 외국인 관광객을 사로잡아 지난해부터 매출 호조를 보이고 있다. 최근 발표된 지난해 롯데백화점 별도 기준 매출은 3조3394억원으로 전년 대비 0.6% 늘었고, 영업이익은 5042억원으로 27.7% 증가했다. 신세계백화점은 매출 2조6746억원, 영업이익 4061억원을 기록하며 각각 1.0%, 0.4% 성장했다. 현대백화점도 매출 2조4377억원, 영업이익 3935억원으로 0.1%, 9.6% 올랐다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
