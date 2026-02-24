약 먹어도 안 낫는 역류성 식도염… “치료 전략 세워야”

[And 건강] 난치성 역류성 식도염

고려대안암병원이 최근 개소한 위식도역류질환 전문센터에서 식도 운동과 괄약근 기능을 평가하는 내압 검사를 받는 장면. 약물치료에 반응하지 않거나 재발을 거듭하는 난치성 역류성 식도염 환자들은 정밀 기능검사를 통해 치료 전략을 수립하고 약물·수술 치료, 치료 후 관리 등을 일관된 흐름 속에서 진행해야 치료 실패를 반복하지 않을 수 있다.

환자 30% 이상은 난치성·중증

반복적인 약물 치료… 호전 안돼

식도 점막 손상… 협착 합병증도

정밀검사로 구조적 원인 찾아야



10~20%는 약물치료로 개선 안 돼



반복적 치료 실패 왜?

