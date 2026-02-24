식도암 수술 후엔 골절 조심해야
수술 1년 후부터 골절 위험 상승
식도암 수술을 받은 사람은 척추나 엉덩이 등 골절에 주의할 필요가 있겠다. 수술 1년 뒤부터 골절 위험이 뚜렷하게 상승하는 것으로 나타났다. 식도암 생존자 골절 예방을 위한 의료 개입과 교육이 필요하다는 지적이다.
삼성서울병원 가정의학과 신동욱·김성혜 교수, 폐식도외과 조종호 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수팀은 이 같은 연구 논문을 유럽외과종양학회지 최신호에 발표했다. 연구팀은 국민건강보험공단 자료를 기반으로 2009~2022년 식도암 수술을 받은 4847명과 암 병력 없는 1만4541명을 성별·연령을 기준으로 매칭해 분석했다. 식도암 환자는 평균 5년, 병력 없는 대조군은 8년간 추적 관찰했다.
연구 결과 식도암 수술 환자의 골절 위험은 대조군에 비해 46% 더 높았다. 척추의 골절 위험은 66%, 대퇴부(고관절) 골절은 68%를 넘었다. 암으로 인한 만성 염증, 수술 후 골밀도 감소, 빈혈, 영양상태 악화, 신체활동 감소 등이 복합 작용했을 것이란 게 연구팀 설명이다.
수술 후 1년 이내에는 암 병력에 따른 골절 위험 차이가 유의하지 않았지만 1년이 지난 시점에 전체 골절 위험은 61%, 고관절 골절 위험은 81%까지 치솟았다. 골절 위험성은 5년이 넘어서도 지속되는 것으로 확인됐다. 김성혜 교수는 23일 “수술 직후에는 오히려 신체활동이 감소해 낙상이 적었기 때문으로 보인다”고 말했다. 조종호 교수는 “국내 식도암 생존자의 골절 위험을 식도암 치료력과 수술 후 시간 경과에 따라 입증한 첫 연구”라며 “식도암 생존자의 골절 예방을 위한 지속적 관리와 적극적인 치료가 필요하다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사