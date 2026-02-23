LG전자 ‘글로벌 사우스’ 승부수… “2030년까지 매출 2배”
브라질·인도·사우디 본격 공략
핵심전략은 현지화·인프라 구축
LG전자가 ‘글로벌 사우스’(비서구권 신흥국·개발도상국) 공략을 본격화하고 있다. 북미와 유럽 등에 집중했던 사업 포트폴리오를 성장 잠재력이 큰 신흥시장으로 다변화해 중장기 성장 엔진으로 삼겠다는 전략이다.
22일 LG전자에 따르면 글로벌 사우스의 핵심 거점인 브라질 인도 사우디아라비아 3개국의 지난해 합산 매출액은 6조2000억원으로 2023년 대비 20% 이상 늘었다. 이는 같은 기간 LG전자 전체 매출액 성장률의 2배가 넘는 수치다.
LG전자는 “글로벌 경기침체와 수요회복 지연에도 신흥시장 특유의 잠재력을 기반으로 도드라지는 성장세를 기록하고 있다”며 “해당 국가에서 2030년까지 매출을 현재의 두 배 수준으로 끌어올리겠다”고 밝혔다.
이를 위한 핵심 전략은 ‘사업 인프라 구축’과 ‘철저한 현지화’다. 예를 들어 채식 인구가 많은 인도의 종교적 특성을 고려해 냉장고에 신선칸 용량을 대폭 늘렸고, 제품 외관에는 현지인들이 선호하는 반짝이는 꽃무늬 디자인을 적용했다. 인도 전용 세탁기에는 세제가 잘 풀리지 않는 경수(칼슘·마그네슘 비율이 높은 천연수) 전용 세척기능도 탑재했다.
LG전자는 또 브라질 남부 파라나주에 2억 달러(약 2900억원) 이상을 투입해 연내 가동을 목표로 대지면적 76만7000㎡(약 23만평) 규모의 신규 생산시설을 구축하고 있다. 파라나주 신공장과 북부 아마조나스주 마나우스의 기존 공장을 더하면 브라질 내 프리미엄 가전·부품 생산능력이 연간 720만대까지 늘어나게 된다. 사우디아라비아에서는 1995년부터 파트너십을 이어오고 있는 최대 가전 유통회사 샤커와 함께 혹서지 환경에 최적화한 냉난방공조(HVAC) 기술을 연구·개발 중이다.
