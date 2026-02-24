[특별기고] 혈액암 환자의 시간은 기다려 주지 않는다
미만성 거대 B세포 림프종 다수 재발
조기 카티 치료제 작년 허가… 새 희망
2차 치료 단계서도 건보 적용 필요
“너무 늦으면 그때는 제 몸이 버텨주지 못할까 봐 두렵습니다.”
재발성 혈액암 환자에게 ‘기다림’은 곧 병이 앞서간다는 의미다. 특히 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL)처럼 진행이 빠른 공격성 혈액암에서는 재발 이후 치료를 결정하고 실제 치료에 이르기까지 걸리는 시간이 예후를 좌우한다. 어떤 치료를 선택하느냐도 중요하지만, 그보다 먼저 치료를 ‘제때’ 시작할 수 있느냐가 생존을 가른다.
DLBCL 환자의 상당수는 1차 치료 이후 재발을 경험한다. 특히 치료 시작 후 1년 이내 재발하거나 불응을 보이는 경우 이후의 시간은 더욱 빠르게 흘러간다. 치료할 수 있는 선택지는 줄어들고 환자의 몸은 다음 치료를 견디기 어려운 상태로 악화하는 경우가 많다. 2차 치료는 단순한 다음 단계가 아니라 예후를 가르는 결정적 시점이다. 현재 국내에서 2차 치료는 고용량 항암화학요법과 자가 조혈모세포이식이 중심이다. 하지만 고령이거나 전신 상태가 좋지 않은 환자에게는 현실적으로 적용이 쉽지 않다.
이런 상황에서 치료의 방향을 바꿀 수 있는 조기 ‘카티 치료제(CAR-T·1인 맞춤형 면역세포 치료제)’가 지난해 8월 식품의약품안전처 허가를 받았다. 1차 치료 후 12개월 이내 재발하거나 불응한 환자에게 2차 치료로 사용하도록 허가된 약제다. 여러 치료를 거친 뒤 마지막이 아닌, 더 이른 시점에 사용할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 치료 시기를 앞당길수록 환자에게는 새로운 가능성이 열린다.
미국암종합네트워크(NCCN) 가이드라인은 1차 치료 후 12개월 이내 재발하거나 불응한 DLBCL 환자에게 카티를 2차 치료의 우선 권고안으로 제시하며 글로벌 임상 현장에서도 이미 2차 표준 치료로 자리 잡고 있다. 무엇보다 환자의 몸 상태가 아직 치료를 감당할 수 있는 시점, 즉 2차 치료 단계에 사용될 때 장기 생존과 완치 가능성을 높일 수 있다는 점이 중요하다.
우리나라가 신약 급여 결정 시 참고하는 A8 국가(미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·스위스·일본·캐나다)도 이미 2차 치료 단계에서 건강보험을 적용하고 있다. 반면 국내에선 지난 1월 건강보험심사평가원 암질환심의위원회(암질심)를 통해 ‘예스카타’의 급여 기준이 3차 이상 치료에만 마련됐을 뿐, 정작 임상적 효과가 가장 크게 기대되는 2차 단계는 제외됐다. 결국 환자들은 최적의 치료 기회를 놓친 채 병이 더 진행된 뒤에야 제도의 문턱을 넘을 수 있는 가혹한 구조에 놓여 있다.
정부는 혁신적인 약가제도 개편을 통해 희귀질환 약제를 대상으로 ‘신속등재 시범사업’을 추진 중이며, 2027년부터 혁신 신약에 대한 ‘신속등재 후평가’ 제도의 본격 도입을 예고한 바 있다. 신약 등재 과정에서 비용 효율성을 따지는 논의도 중요하지만, 적기 치료가 생존을 가르는 혈액암의 특성을 고려할 때 우선순위는 환자의 ‘시간’에 맞춰져야 한다. 특히 조기 치료에서 완치 가능성을 극대화하는 것은 국가 재정 건전성 측면에서도 반드시 우선 검토돼야 할 과제다. 혁신 신약에 대한 선제적인 투자는 단순한 지출이 아니라 장기적인 보건 재정의 효율화를 위한 전략적 선택이 되어야 한다. 치료의 문턱을 낮추기 위한 정부의 노력이 진정한 의미의 ‘생존을 위한 정책’으로 완성되기를 기대한다.
이은영 한국백혈병혈액암환우회 공동대표
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사