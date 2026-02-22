韓 유일 2관왕 질주… 이제는 ‘김길리 시대’
최민정 이은 쇼트트랙 에이스로
쇼트트랙 대표팀의 ‘람보르길리’ 김길리(성남시청)가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 한국 선수 중 유일하게 2관왕에 등극하며 전성시대를 예고했다. 그는 생애 첫 올림픽에서 그간 갈고닦은 기량을 후회 없이 쏟아냈다. 대회 초반 연속 충돌로 탈락하는 불운을 이겨내고 총 3개의 메달(금2·동1)을 목에 걸며 가장 화려한 성적표를 써냈다.
김길리는 21일(현지시간) 이탈리아 밀라노 코리아하우스에서 열린 기자회견에서 “꿈의 무대에서 금메달을 땄다는 생각을 하면 너무 감격스럽다. 그동안의 노력과 수고가 헛되지 않아 다행스럽다”고 말했다.
그는 이번 대회 여자 1000m 동메달을 시작으로 3000m 계주와 1500m 금메달까지 차지하며 새로운 슈퍼스타의 탄생을 알렸다. 특히 1500m 결승에서 종목 최초의 올림픽 3연패를 노리던 최민정(성남시청)을 제치고 우승해 한국 여자 쇼트트랙의 에이스 계보를 물려받게 됐다.
김길리는 앞서 치러진 혼성 2000m 계주와 여자 500m 경기에서 모두 넘어졌지만 좌절하지 않고 일어나 메달 행진을 벌였다. 그는 “의도치 않게 넘어진 것이기 때문에 제 실력을 탓하지 않았다. 마음속으로 실력은 죽지 않았다고 생각했다”며 “저 자신을 믿고 다음 경기에 임하다 보니 한 라운드씩 위로 점점 올라설 수 있었다”고 말했다.
첫 번째 올림픽에서 쇼트트랙 메달 3개 이상을 따낸 여자 선수가 나온 건 2014년 소치 대회 때 금·은·동메달을 1개씩 챙긴 심석희(서울시청) 이후 12년 만이다.
밀라노=박구인 기자
