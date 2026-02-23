MLB ‘전설의 끝내기 홈런’ 주인공 빌 매저로스키 별세
스포츠 역사상 가장 극적인 순간 중 하나로 꼽히는 1960년 미국프로야구(MLB) 월드시리즈 7차전 끝내기 홈런의 주인공 빌 매저로스키(사진)가 지난 20일(현지시간) 90세를 일기로 별세했다.
매저로스키는 1936년 미국 웨스트버지니아주에서 태어나 아마추어 야구 유격수이자 광부였던 아버지로부터 야구를 배웠다. 1954년 피츠버그 파이리츠와 계약해 1956년부터 1972년까지 이 팀의 2루수로 활약했다. 특히 1960년 뉴욕 양키스를 상대로 한 월드시리즈 7차전에서 9회 말 승부를 결정짓는 홈런을 터뜨리며 35년 만에 피츠버그에 우승을 안긴 것으로 이름을 널리 알렸다.
그는 17년간 선수로 뛰며 골든글러브를 8차례 수상했고 2루수 최다 병살(1706개), 단일 시즌 최다 병살(1966년·161개) 등 기록을 남겼다. 2001년에는 MLB 명예의 전당에 헌액됐다.
