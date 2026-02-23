시사 전체기사

MLB ‘전설의 끝내기 홈런’ 주인공 빌 매저로스키 별세

입력:2026-02-23 01:24
공유하기
글자 크기 조정

스포츠 역사상 가장 극적인 순간 중 하나로 꼽히는 1960년 미국프로야구(MLB) 월드시리즈 7차전 끝내기 홈런의 주인공 빌 매저로스키(사진)가 지난 20일(현지시간) 90세를 일기로 별세했다.

매저로스키는 1936년 미국 웨스트버지니아주에서 태어나 아마추어 야구 유격수이자 광부였던 아버지로부터 야구를 배웠다. 1954년 피츠버그 파이리츠와 계약해 1956년부터 1972년까지 이 팀의 2루수로 활약했다. 특히 1960년 뉴욕 양키스를 상대로 한 월드시리즈 7차전에서 9회 말 승부를 결정짓는 홈런을 터뜨리며 35년 만에 피츠버그에 우승을 안긴 것으로 이름을 널리 알렸다.

그는 17년간 선수로 뛰며 골든글러브를 8차례 수상했고 2루수 최다 병살(1706개), 단일 시즌 최다 병살(1966년·161개) 등 기록을 남겼다. 2001년에는 MLB 명예의 전당에 헌액됐다.

조승현 기자 chosh@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조승현 기자
종교부
조승현 기자
429
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
안전요원까지 떴다… 볼꾸 놀이에 1020 인파 몰린 동대문시장
부부싸움 중 시너 동원했나…서울 강서 아파트서 방화 의심 화재
加 총기난사범, GPT와 범행 논의…오픈AI, 왜 신고 안했나
임신 중 커피?…아이의 ‘이것’ 낮아지는 뜻밖의 효과
‘자매 성폭행범’ 노영대, 13년 만에 출소 후 춘천으로
은퇴 후 자영업, 경험 유무 따라 月소득 3배 차이
金 2개·銅 1개… 쇼트트랙 ‘람보르길리’의 시대 열렸다
“이미 엄마 인생의 금메달”…母 손편지 품고 ‘라스트댄스’ 뛴 최민정
국민일보 신문구독