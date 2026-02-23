‘M-STOCK’ 두 달 연속 월간 활성 이용자수 1위
미래에셋증권
미래에셋증권 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘M-STOCK’이 두 달 연속 국내에서 가장 많이 사용된 증권사 애플리케이션(앱)으로 집계됐다.
앱 분석업체 와이즈앱에 따르면 M-STOCK은 지난해 12월과 지난 1월 증권사 앱 월간 활성 이용자수(MAU) 1위를 기록했다.
2025년 12월 MAU는 338만명, 2026년 1월에는 360만명으로 집계됐다. 미래에셋증권이 추진해 온 고객 중심 서비스 강화와 기능 고도화 전략이 주효했다는 분석이다.
M-STOCK은 다양성과 가독성, 편리성을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 주식과 상장지수펀드(ETF), 연금상품을 비롯해 개인투자용 국채, 발행어음 등 차별화된 상품을 폭넓게 제공한다. 여기에 공모주, 배당, 이자소득 플래너 서비스도 지원한다.
M-STOCK은 큰 글씨와 직관적인 홈 화면 구성이 특징이다. 고연령층과 초보 투자자를 위한 것이다. 로보어드바이저를 활용해 개인별 투자 성향에 맞춘 자산관리도 지원하고 있다.
