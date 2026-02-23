故 신격호 롯데 회장 장녀 신영자 전 롯데재단 의장 별세
롯데그룹 창업주 신격호 명예회장의 장녀 신영자(사진) 전 롯데재단 의장이 별세했다. 향년 85세. 22일 롯데재단에 따르면 신 의장은 전날 자녀들이 함께한 가운데 서울 신촌 세브란스병원에서 임종했다.
신 의장은 1942년 신 명예회장과 그의 첫 번째 부인인 노순화씨 사이에서 태어났다. 신 의장은 1979년 롯데백화점 설립에 참여했고, 2008년부터는 롯데쇼핑 사장으로 재임했다.
신 의장은 2012년 롯데쇼핑 사장에서 물러난 후 롯데그룹 경영과는 거리를 둬 왔다. 이후 롯데장학재단과 롯데삼동복지재단, 롯데복지재단의 이사장을 맡아 운영하다 2018년 사임했다. 빈소는 서울 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련됐다. 장례는 롯데재단장으로 3일간 치러진다. 발인은 23일이며 장지는 경기도 광주시 한남공원묘원이다.
