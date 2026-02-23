국내 자본시장 첫 연간 이익 2조… 사상 최대
한국투자증권
한국투자증권이 국내 자본시장 최초로 연간 영업이익과 당기순이익 2조원을 동시에 돌파했다. 초대형 IB 육성 제도 도입 이후 자본 확충과 사업 구조 전환을 이어온 성과다.
한국투자증권은 2025년 연결 기준 영업이익 2조3427억원, 당기순이익 2조135억원을 기록했다고 밝혔다.
순영업수익은 전년 대비 39% 증가한 3조568억원으로 집계됐다. 자본 효율성과 리스크 관리 역량을 바탕으로 이익의 지속가능성을 확보했다는 평가가 나온다.
자산관리 부문도 빠르게 몸집을 키우고 있다. 개인고객 금융상품 잔고는 지난해와 비교해 약 17조원 늘어난 85조원 규모로 확대됐다. 글로벌 운용사와 협업을 통해 우량 자산을 발굴한 전략이 성과로 이어졌다는 분석이다.
한국투자증권은 자기자본을 2016년 4조원 수준에서 2025년 말 11조원 이상으로 확대하며 초대형 IB로서의 기반을 다졌다. 발행어음에 이어 국내 1호 IMA 사업자로 진출하는 등 사업 구조 전환에도 박차를 가하고 있다.
