IRP·연금저축 각 10조원 돌파… 가입자 중심 서비스로 고속 성장

삼성증권은 개인형 퇴직연금(IRP)과 연금저축 잔고가 각각 10조원을 돌파했다고 밝혔다. 2024년 말과 비교해 71% 가량 성장한 것이다.
삼성증권의 IRP·연금저축 합산잔고는 2024년 말 12조2000억원에서 지난달 28일 기준 20조8000억원으로 증가했다. 같은 기간 개인형연금(DC+IRP+연금저축) 잔고도 17조1000억원에서 29조1000억원으로 약 70% 증가했다.
삼성증권 연금 상품의 고속 성장 배경에는 가입자 중심의 서비스가 꼽힌다. 삼성증권은 2021년 운용관리와 자산관리 수수료가 무료인 ‘다이렉트IRP’를 선보였다. 또 가입자의 편의를 높여 가입 서류 작성과 발송이 필요 없는 3분 연금 서비스도 개시했다.
삼성증권은 공식 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠팝(mPOP)을 통해 빠르고 편안하게 연금을 관리할 수 있는 ‘로보 일임’ ‘ETF 모으기’ 서비스도 제공하고 있다.
삼성증권은 업계 최초로 별도의 연금센터도 마련했다. 서울과 수원, 대구 등 3곳의 센터에선 PB 경력 10년 이상의 숙련된 인력이 전문 상담 서비스를 제공하고 있다. 센터에선 퇴직연금 도입 법인에 대한 설명회 등도 지원한다.
장효선 삼성증권 연금본부장은 “퇴직연금은 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것”이라고 말했다.
