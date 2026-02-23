시사 전체기사

20대 전용 멤버십 서비스 ‘더 트웬티’ 출시

입력:2026-02-23 19:23
삼성카드


삼성카드가 20대 전용 멤버십 서비스인 ‘더 트웬티(THE TWENTY)’를 출시했다.

더 트웬티는 삼성카드 20대 고객의 카드 이용 행태 등 빅데이터를 분석해 설계됐다. 더 트웬티 회원에게는 ‘탭탭오(taptapO) 카드’와 ‘모니모 카드’ ‘삼성 아이디 심플(iD SIMPLE) 카드’ 3종 중 하나의 연회비 면제 혜택이 주어진다. 20대가 선호하는 브랜드와 자주 이용하는 생활 영역에서 매달 할인도 제공된다.

오프라인에서 비접촉(콘택트리스) 방식으로 결제 시 ‘더 트웬티 라운지’에서 월 2만원 한도 내 100% 당첨되는 포인트 뽑기에 참여할 수 있다. 또 매월 다양한 경품을 추첨해 제공하는 ‘럭키 드로’ 이벤트가 진행된다.

더 트웬티는 삼성카드 개인 신용 카드 회원 중 만 20세부터 29세 이하에 한해 삼성카드 모바일 애플리케이션이나 삼성 금융 계열사 통합 모바일 앱 ‘모니모’에서 가입할 수 있다. 삼성카드 관계자는 “더 트웬티 혜택을 계속 확대할 예정”이라고 말했다.

