‘고객 패널’ 발대식 개최… 고객 눈높이 맞춰 변화
삼성화재
삼성화재가 금융 소비자에게 상품과 서비스 경험을 직접 듣는 ‘고객 패널’ 발대식을 개최했다. 2005년 업계 최초로 도입된 삼성화재 고객 패널은 올해부터 오프라인 고객 패널과 온라인 고객 패널, 소비자·법률·의료 전문가 패널을 결합한 3단계 체제로 진화했다.
오프라인 고객 패널은 월별 과제를 중심으로 상품과 서비스를 직접 체험한 뒤 개선점을 제시한다. 매월 다른 주제의 활동을 통해 고객의 실제 이용 흐름과 맥락을 살핀다. 2000명 규모의 온라인 고객 패널은 설문 조사를 통해 오프라인 패널의 의견을 검증한다. 여기에 각 분야 전문가 자문을 더해 오프라인 고객 패널의 제안을 소비자 보호 관점에서 한 번 더 검토한다.
삼성화재는 지난해 고객 패널에게 ‘상품 설명서를 이해하기 어렵다’는 의견을 받은 뒤 개선 필요성을 인지해 관련 작업을 진행하고 있다.
삼성화재 관계자는 “고객 패널 활동을 통해 앞으로도 고객 눈높이에 맞춰 신뢰할 수 있는 변화를 이끌겠다”고 말했다.
