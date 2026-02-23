최태원 “괴물칩 HBM 생산량 늘려야”… “올 영업이익 1000억 달러 넘을 수도”
AI 전환기 한·미·일 협력 강조도
최태원(사진) SK그룹 회장이 21일(현지시간) 인공지능(AI) 산업의 필수품이자 SK하이닉스의 주력 제품인 고대역폭 메모리(HBM) 생산량을 크게 늘릴 필요가 있다고 밝혔다. 그는 AI가 산업 구조를 근본적으로 바꾸고 있다며 한국과 미국, 일본의 협력을 강조했다.
최 회장은 20일부터 이틀간 미국 워싱턴 DC에서 최종현학술원 주최로 열린 제5회 트랜스 퍼시픽 다이얼로그(TPD) 환영사에서 “우리는 HBM을 만들고 있다. 이것은 우리가 사용하는 가장 진보된 기술로 단일 D램 칩이 아니라 16개가 넘는 칩을 적층해서 하나로 쌓는 방식”이라며 “우리는 더 많은 괴물 칩을 만들어야 한다”고 말했다.
그는 “요즘 이 괴물 칩(HBM)이야말로 우리 회사에 진짜 큰돈을 벌어다 주는 제품이다. 현재 마진율은 60%를 넘는다”면서도 “HBM의 ‘부족 현상(shortage)’이 전혀 다른 이야기를 만들어낸다. HBM의 마진은 60%인데 일반 칩의 마진은 80%”라고 설명했다. HBM 대신에 일반 칩을 파는 것이 더 이익이 되는 ‘왜곡 현상’이 나타나고 있다는 게 최 회장 설명이다.
최 회장은 SK하이닉스의 올해 영업이익에 대해 “시장의 새로운 예상치는 1000억 달러를 넘을 수도 있다. 정말 좋은 소식처럼 들린다”면서도 “하지만 이는 1000억 달러의 손실이 될 수도 있다. 변동성이 매우 크다. 신기술은 하나의 다른 해결책일 수도 있지만 모든 것을 없앨 수도 있다”고 전망했다.
최 회장은 AI 시대에 대해 “우리는 피할 수 없는 변화의 새벽에 서 있다. 이 전환기에 AI는 모든 것을 집어삼키고 있다”고 진단했다. 그러면서 “AI가 우리가 필요로 하는 에너지, 전기를 사실상 다 집어삼키고 있다”며 “요즘 우리는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다. 전력 수요를 제대로 맞추지 못한다면 그 결과는 재난이 될 것”이라고 강조했다.
그는 또 “지금 우리가 맞이한 변화는 단순한 도전이 아니라, 우리 모두의 생존을 좌우하는 구조적 현실”이라며 3국의 협력을 강조했다. 이후 최 회장은 기자들과 만난 자리에서 도널드 트럼프 행정부의 상호관세 부과에 미연방대법원이 위법 판결을 내린 데 대해 질문받자 “판결문을 보고 나중에 한 번 말씀드릴 수 있는지 보겠다”며 즉답을 피했다.
TPD 행사는 한국 미국 일본 3국의 전·현직 고위 관료와 석학, 싱크탱크, 재계 인사들이 모여 동북아와 태평양 지역의 국제 현안을 논의하고 경제·안보 협력 해법을 모색하는 행사로 2021년 시작돼 올해 5회째를 맞았다.
이날 행사에 영상 축사를 보낸 위성락 안보실장은 “3국은 핵심광물 공급망과 AI, 양자컴퓨팅, 차세대 원자력 등 신흥기술 분야에서의 대화를 심화하며 경제·산업 영역으로 협력을 확대하고 있다”고 말했다. 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관도 축사에서 “세 나라는 안전하고 번영하는 인도·태평양에 없어서는 안 될 세 개의 기둥”이라고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
