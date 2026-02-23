자동으로 연금자산이 운용되는 ‘디폴트 옵션’
신한투자증권
신한투자증권은 퇴직연금 ‘디폴트 옵션’을 중심으로 자산 배분형 연금 운용 모델을 구축하고 있다. 디폴트 옵션은 가입자가 별도의 운용 지시를 하지 않더라도 사전에 설정된 포트폴리오에 따라 자동으로 연금 자산이 운용되는 제도다. 연금 자산이 장기간 방치되는 문제를 완화하기 위해 도입됐다.
신한투자증권은 디폴트 옵션 운용 상품으로 TDF(Target Date Fund)와 밸런스 펀드 등 자산 배분형 펀드를 조합해 총 10개 유형의 포트폴리오를 제공하고 있다. 은퇴 시점과 투자 성향, 위험 선호도를 고려해 선택지를 세분화함으로써 연금 자산이 시장환경 변화에 따라 점진적으로 조정될 수 있도록 설계했다.
신한투자증권 디폴트 옵션은 단기시장 상황에 따라 전략을 빈번히 변경하기보다 장기 자산배분 원칙을 중심에 둔 구조로 성과를 축적해왔다는 점에서 차별성을 보인다. 자동화된 구조를 통해 연금 자산이 시간의 흐름에 따라 자연스럽게 축적되도록 하는 데 초점을 맞추고 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사