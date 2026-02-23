성장 주도 산업에 집중 투자하는 코리아 펀드
NH투자증권
NH-아문디(Amundi)자산운용은 대한민국의 구조적 전환 흐름에 대응하는 투자 수단으로 ‘NH-Amundi 성장주도 코리아 펀드’를 추천하고 있다. 이 펀드는 향후 국내 성장을 견인할 산업 내 경쟁력 우수 기업을 선별해 집중 투자하는 액티브 주식형 상품이다. 대표 산업군으로는 인공지능(AI) 반도체와 인프라, 방산, 원자력, 신재생에너지 등이다.
핵심 운용 전략은 대한민국의 ‘3대 대전환’이다. AI 대전환(AX), 자본시장 대전환(CX), 친환경 대전환(GX)을 축으로 구조적 성장 동력을 발굴한다는 구상이다. 정부는 AI, 바이오 헬스케어, 문화콘텐츠, 방위, 친환경에너지, 미래제조업으로 대표되는 ‘ABCDEF’ 산업군 육성에 속도를 내고 있다.
성장주도 코리아 펀드는 3대 대전환과 정부 정책의 혜택을 받을 것으로 기대되는 산업 내 경쟁 구도 분석을 통해 최선호주를 선별해 투자한다. 운용역 외에 9명의 애널리스트들이 전담 섹터를 전문적으로 분석해 유명 기업을 발굴한다.
