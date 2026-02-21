與, 尹 선고 이튿날 ‘내란죄’ 사면 금지법 처리
법사소위, ‘자사주 소각’ 상법도 통과
내란·외환범의 사면을 제한하는 사면법 개정안이 국회 법제사법위원회 소위원회를 통과했다. 기업의 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안도 함께 소위 문턱을 넘었다.
법사위 소위는 20일 회의를 열고 사면법 개정안을 심사·처리했다. 내란·외환 범죄자에 대한 대통령의 일반·특별사면을 원칙적으로 금지하되, 국회 재적 5분의 3의 동의가 있을 때 한해 사면할 수 있게 하는 내용이다.
민주당에선 윤석열 전 대통령에 대해 내란우두머리 혐의로 무기징역을 선고한 법원의 전날 판결을 전후해 사면법 개정 목소리가 쏟아졌다. 한병도 원내대표는 이날 최고위원회의에서 “내란수괴 윤석열이 교도소 담장을 걸어 나올 수 없도록 사면법을 조속히 처리하겠다”고 강조했다. 법사위 민주당 간사인 김용민 의원도 “내란범을 사면조차 하지 않겠다는 의지를 확실히 보여줌으로써 미래에 있을지 모를 내란범의 싹을 지금부터 자르겠다는 것”이라고 말했다.
소위에선 3차 상법개정안도 가결됐다. 신규 취득 자사주는 1년, 기존 자사주는 1년6개월 내 소각하도록 의무화했다. 여당은 2월 임시국회 내 두 법안을 본회의에서 통과시킨다는 방침이다.
송경모 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사