시사 전체기사

검찰, 송영길 상고 포기… 무죄 확정

입력:2026-02-21 00:01
공유하기
글자 크기 조정

민주당 복당 신청… 계양을 출마 관측
김남준 靑 대변인도 보선 위해 사직

더불어민주당 송영길 전 당 대표가 20일 인천 남동구 인천시당을 찾아 고남석 시당위원장에게 복당 신청서를 제출한 뒤 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

검찰이 송영길 전 더불어민주당 대표의 정치자금법 위반 사건 항소심 무죄 판결에 대해 상고하지 않기로 했다. 검찰이 상급심 판단을 받을 기회를 포기해 송 전 대표는 무죄가 확정됐다.

서울중앙지검은 20일 “송영길 전 국회의원에 대한 항소심 판결에 상고하지 않기로 했다”고 밝혔다. 이어 “지난 12일 대법원에서 민주당 당대표 경선과 관련된 이성만 전 의원 사건에 대해 검찰 상고를 기각하는 등 압수물의 증거능력에 관해 더 엄격한 판단을 하는 점 등을 고려했다”고 부연했다.

송 전 대표는 민주당 전당대회 ‘돈봉투 의혹’과 불법 정치자금 수수 혐의로 1심에서 법정 구속됐다. 그러나 항소심은 지난 13일 그에게 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 무죄를 선고했다.

2023년 4월 민주당을 탈당한 송 전 대표는 이를 계기로 사법 리스크를 해소했다. 그는 이날 민주당 인천시당에 복당을 신청했다. 6·3 지방선거와 함께 치러질 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마할 것이란 관측이 나온다. 공교롭게 이날 이재명 대통령의 최측근 인사인 김남준 청와대 대변인도 계양을 출마 의사를 밝히며 사직서를 제출해 어떻게 교통정리가 될지 주목된다.

박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
AI가 할 수 없는 일 찾아… 장례지도사 선택한 젊은이들
‘저속노화’ 정희원 박사 스토킹 혐의 女연구원 檢송치
겨우 120만원으로?…자전거로 美 대륙을 종단하다 [여행토크]
고객 금 3000돈 훔쳐 달아난 종로 금은방 주인…경찰 추적 중
“비행 전 휴대폰 충전하세요”…기내 보조배터리 사용 전면 금지
“이런 바보”의 계엄, 무기징역 선고까지… 윤석열 1심 몰아보기 [썰픽]
“해산물 28만원?” 여수시 발칵…허위 ‘바가지 영상’ 강력 대응
[단독] “필름 1만개 폐기할 판”… 갤럭시 신기술에 액세서리 업계 ‘패닉’
국민일보 신문구독