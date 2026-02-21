검찰, 송영길 상고 포기… 무죄 확정
민주당 복당 신청… 계양을 출마 관측
김남준 靑 대변인도 보선 위해 사직
검찰이 송영길 전 더불어민주당 대표의 정치자금법 위반 사건 항소심 무죄 판결에 대해 상고하지 않기로 했다. 검찰이 상급심 판단을 받을 기회를 포기해 송 전 대표는 무죄가 확정됐다.
서울중앙지검은 20일 “송영길 전 국회의원에 대한 항소심 판결에 상고하지 않기로 했다”고 밝혔다. 이어 “지난 12일 대법원에서 민주당 당대표 경선과 관련된 이성만 전 의원 사건에 대해 검찰 상고를 기각하는 등 압수물의 증거능력에 관해 더 엄격한 판단을 하는 점 등을 고려했다”고 부연했다.
송 전 대표는 민주당 전당대회 ‘돈봉투 의혹’과 불법 정치자금 수수 혐의로 1심에서 법정 구속됐다. 그러나 항소심은 지난 13일 그에게 징역 2년을 선고한 원심을 파기하고 무죄를 선고했다.
2023년 4월 민주당을 탈당한 송 전 대표는 이를 계기로 사법 리스크를 해소했다. 그는 이날 민주당 인천시당에 복당을 신청했다. 6·3 지방선거와 함께 치러질 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마할 것이란 관측이 나온다. 공교롭게 이날 이재명 대통령의 최측근 인사인 김남준 청와대 대변인도 계양을 출마 의사를 밝히며 사직서를 제출해 어떻게 교통정리가 될지 주목된다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사