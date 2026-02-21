“보름이 최대 한도” 트럼프, 이란에 사실상 최후통첩
이란 “협상은 기만” 전쟁 준비 관측
미, 공격 앞당길 수도… 긴장 최고조
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상 시한을 최대 보름으로 제시했다. 이란도 핵 협상을 기만술로 간주하며 전쟁을 준비할 것이라는 관측이 나오면서 역내 긴장감이 최고조에 달하고 있다.
트럼프 대통령은 19일(현지시간) 조지아주로 향하는 전용기에서 “우리는 어떤 식으로든 합의를 할 것”이라며 “10일이나 15일이 최대 한도”라고 말했다. 이날 오전 워싱턴DC의 ‘도널드 트럼프 평화연구소’에서 열린 평화위원회 첫 회의에서도 “평화만큼 싼 게 없다”며 “이란은 의미 있는 거래를 해야 한다. 그렇지 않으면 나쁜 일이 일어날 것”라고도 경고했다. 사실상 무력 사용을 시사한 최후통첩이다.
트럼프 대통령은 지난해 6월 ‘미드나잇 해머’ 작전 당시 공격 여부를 2주 안에 결정하겠다고 밝힌 다음 날 이란 핵시설을 공습했다. 따라서 이번에도 ‘보름’이라는 시한은 연막 전술에 불과하고 시한보다 앞서 군사 명령을 내릴 가능성이 높다는 관측이 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 복수의 소식통을 인용해 “고위 보좌관들이 트럼프 대통령에게 ‘코피(Bloody Nose)’ 작전으로 불리는 제한적 공격 방안을 여러 차례 제안했다”며 “정권 교체까지 염두에 둔 전면전 작전 기간도 1주일 정도로 고려한 것으로 전해졌다”고 보도했다.
이란도 미국의 공격에 대비해 전시 체제로 전환하고 미군 기지와 자산 등을 ‘표적’으로 간주하겠다고 유엔에 통보했다. 타임스오브이스라엘은 이란 유엔대표부가 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에게 “역내 적대 세력의 모든 기지, 시설 및 자산은 이란의 방어적 대응 차원에서 정당한 표적이 될 것”이라는 서한을 보냈다고 보도했다. 이란 전문가 발리 나스르 존스홉킨스대 교수도 파이낸셜타임스(FT)를 통해 “이란은 협상을 해결책이 아닌 함정으로 여기며 부실한 협상보다는 전쟁을 치르는 게 낫다고 판단할 수 있다”고 진단했다.
양국은 지난 7일 스위스 제네바에서 핵 협상을 진행했지만 우라늄 농축 등에 대한 이견을 좁히지 못해 교착 상태에 빠졌다. 이후 미국은 2003년 이라크 침공 후 최대 규모의 군사력을 중동에 집결시켰고 이란은 러시아와 호르무즈 해협에서 연합훈련에 돌입했다.
