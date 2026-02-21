3차 상법 개정안 법사소위 통과
증시 훈풍 속 자사주 소각 의무화가 핵심인 3차 상법 개정안이 여당 주도로 국회 법제사법위원회 소위원회 문턱을 넘었다. 더불어민주당은 이달 안에 개정안을 본회의에 상정한다는 방침이다.
민주당 코리아 프리미엄 K자본시장 특별위원회 위원장인 오기형 의원은 20일 법사위 법안심사1소위원회 회의 결과 개정안이 재적 위원 11인 중 찬성 7인으로 가결됐다고 밝혔다. 오 의원은 “이재명정부 자본시장 정책의 80~90%는 윤석열정부도 동의했던 것”이라며 “보수와 진보를 떠나 자본시장을 혁신적·역동적으로 만들 제도 개혁에 대해 고민 중”이라고 설명했다.
개정안은 신규 취득 자사주의 경우 1년, 기존 자사주의 경우 1년 6개월 내에 소각하도록 의무를 부여한다. 자사주를 소각 및 보유 여부를 결정할 권리는 주주총회가 가진다. 자사주를 회사 아닌 제3자에게 처분할 때는 신주 발행 절차를 준용한다는 내용도 담겼다. 개정안에는 자사주의 경우 의결권, 신주인수권 등 주주로서의 권리를 배제한다는 내용도 포함됐다.
