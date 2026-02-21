이 대통령 “기존 다주택자 대출연장·대환대출 규제 검토” 지시
“신규 다주택과 규제 동일해야 공평”
일거 해소 충격 크면 점진적 해소
당국 ‘다주택자 대출’ 대응 TF 가동
이재명(사진) 대통령은 신규 다주택자에 대한 대출 규제를 보고하고, 기존 다주택자에 대해서는 대출 연장 및 대환 현황, 추가적인 규제 방안 검토를 지시했다고 밝혔다.
이 대통령은 20일 엑스(X)에 올린 글에서 금융당국이 주택 임대사업자에 대한 ‘임대소득 대비 이자상환비율’(RTI) 규제를 검토하고 있다는 기사를 공유하며 “왜 RTI 규제만 검토하느냐”며 이같이 말했다. 이어 “대출 기간 만료 후에 하는 대출 연장이나 대환 대출은 본질적으로 신규 대출과 다르지 않다”며 “기존 다주택에 대한 대출 연장이나 대환도 신규 다주택 구입에 가하는 대출 규제와 동일해야 공평하지 않을까”라고 지적했다. 그러면서 “일거에 대출을 완전히 해소하는 것이 충격이 너무 크다면 1년 내 50%, 2년 내 100% 해소처럼 최소한의 기간을 두고 점진적으로 시행할 수도 있다”고 덧붙였다.
이 대통령은 지난 13일에도 “대출 만기가 됐는데도 다주택자들에게만 대출 연장 혜택을 추가로 주는 것이 공정한가”라고 지적했다. 이를 두고 정부가 기존 임대사업자의 만기 연장 때 RTI를 적용하는 방안을 검토할 것이란 관측이 나왔다.
RTI는 임대주택 사업자가 월세 등 임대로 얻을 이익이 대출 이자를 감당할 수 있는지를 측정하는 비율이다. 이자 상환 금액보다 임대소득이 낮으면 대출을 갚을 여력이 적어지기 때문에, 신규 임대사업자 대출 시 이를 적용해 대출을 규제한다. 그러나 기존 임대사업자 대출 시엔 관행적으로 연장돼왔다.
이 대통령의 이날 발언은 RTI 외에도 다양한 대출 규제 수단을 모색하라는 취지로 해석된다. 기존 다주택자가 신규 다주택자에 비해 유리하게 대출받는 부분을 총체적으로 파악해 바로잡아야 한다는 것이다. 금융감독원은 다주택자 대출 대응 태스크포스(TF)를 이날 설치해 다주택자 대출 현황 파악에 나섰다. 한국부동산원 발표에 따르면 2월 셋째 주 서울 아파트 매매가격 평균 상승률은 0.15%로 전 주 대비 0.07%포인트 축소됐다. 2월 첫째 주 이후 3주째 둔화 흐름을 보였다.
