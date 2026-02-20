공취모 100명 넘었다… 범여권서도 ‘세 과시’ 비판
유시민 “이상한 모임” 비난 이후
친명계 “정상적 비판인가” 반격
‘1인 1표제’ 도입, 조국혁신당과의 합당 논의 등 국면마다 불거졌던 더불어민주당 내부 갈등이 또다시 수면 위로 떠 올랐다. 이번에는 이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사를 추진하는 의원 모임(공취모)에 100명 이상 의원이 가입하면서다. 범여권 내부에서도 입법으로 해결하면 될 걸 ‘세 과시’를 하고 있다며 “미쳤다”는 비판까지 나왔다.
공취모 간사인 이건태 의원은 20일 “최종적으로 당 지도부에 국정조사와 공소 취소 추진을 요청하기 위해 추동체가 필요했다”며 결성 배경을 밝혔다. 상임대표인 박성준 의원은 “일부 정치적 프레임으로 보는 시각은 저희가 성과와 업적을 통해 (사실이 아니라는 것을) 입증하겠다”고 말했다. 오는 23일 출범식을 여는 공취모에 소속된 의원은 이날 기준 104명이나 된다.
유시민 작가는 지난 18일 MBC ‘손석희의 질문들’에 출연해 공취모를 두고 “이상한 모임”이라고 비판했다. 압도적 의석의 여당이 입법 또는 국정조사를 하는 게 아니라 의원 모임을 만드는 건 세 과시에 불과하다는 취지다. 그는 “많은 사람이 미친 짓을 하면 내가 미쳤거나 그들이 미친 것인데, 제가 미친 것 같지는 않다”고도 했다.
공취모 소속인 채현일 의원은 공개적으로 반발했다. 채 의원은 “검찰이 대통령 당선 이후에도 공소를 유지하는 헌정사상 전례 없는 상황”이라며 “당원도 아니고 책임지는 자리에 있지 않으면서 본인이 한때 몸담았던 당을 향해 ‘미쳤다’고 하는 것이 정상적 비판인가”라고 반문했다. 이어 “‘미쳤다’는 표현을 습관처럼 거리낌 없이 쓰는 것, 그 말의 수준과 품격을 스스로 돌아보라”고 지적했다.
