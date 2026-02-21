‘밀가루 담합’ 6년간 5.8조… 역대급 과징금 폭탄 예고
과징금 최대 1조1600억 예상
20년만 ‘가격 재결정’ 명령 검토
2006년 당시엔 가격 5% 인하
공정거래위원회가 밀가루 제분업체들이 6년에 걸쳐 5조8000억원 규모의 가격담합을 했다고 판단하고 제재 절차에 돌입했다. 밀가루 ‘가격 재결정 명령’이 20년 만에 심의 대상에 올랐다. 과징금은 최대 1조1600억원에 달할 수 있다.
공정위 사무처는 20일 이런 내용의 심사보고서를 전날 7개 밀가루 업체(CJ제일제당·대한제분·대선제분·사조동아원·삼양사·삼화제분·한탑)에 송부했다고 밝혔다. 같은 날 공정위에도 심사보고서를 제출해 심의 절차가 개시됐다. 심사보고서는 검찰의 공소장격으로, 공정위는 향후 독립된 위원회 심의를 열고 최종 판단을 내린다.
조사 결과 업체들은 6년(2019년 11월~2025년 10월)에 걸쳐 밀가루 판매가격·물량배분 담합 행위를 했다. 이들의 7개 업체의 담합 관련 매출액은 5조8000여억원이다.
심사보고서에는 시정명령과 과징금 부과 의견이 제시됐다. 특히 시정명령에는 가격 재결정 명령이 포함됐다. 가격을 재산정하고 근거를 공정위에 보고하도록 하는 제도다. 유성욱 공정위 조사관리관은 “민생과 밀접한 품목은 실효성 있는 조처가 필요하다고 판단해 가격 재결정 명령을 포함했다”고 설명했다.
가격 재결정 명령이 확정되면 2006년 이후 20년 만이다. 2006년 땐 가격이 약 5% 인하됐다.
부과 가능한 과징금은 최대 1조1600억원 규모다. 공정위는 담합행위에 대해 관련 매출액의 최대 20%까지 과징금을 부과할 수 있다. 공정위는 지난 12일 설탕 가격을 담합한 CJ제일제당·삼양사·대한제당 3사에 역대 2번째 규모(4083억원)의 과징금을 부과한 만큼, 밀가루 담합 역시 규모가 상당할 것으로 예상된다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
