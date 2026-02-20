엔비디아, HBM4 ‘듀얼 빈’ 전략… ‘성능’ 삼성전자 최상위 공략 관측
최상위·차상위 ‘투 트랙’ 검토
‘최고 속도’ 삼성 유리 전망
6세대 고대역폭메모리 HBM4의 최대 수요처인 엔비디아가 차세대 인공지능(AI) 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재되는 HBM4를 최상위와 차상위로 나눠 공급받을 것이라는 전망이 나온다. 최고 성능의 HBM4를 중심에 배치하고 그 아래 단계 성능의 제품으로 보완하는 ‘투 트랙’ 전략에 나설 것이란 분석이다.
19일 업계에 따르면 엔비디아는 HBM4 성능 극대화와 공급 안정성을 동시에 잡기 위해 ‘듀얼 빈(Dual Bin)’ 구조를 검토하고 있다. 듀얼 빈은 동일한 설계 기반의 칩을 속도나 전력 효율 등에 따라 두 개 이상의 등급으로 나눠 공급받는 전략이다. 업계에서는 엔비디아가 핵심 제품에는 11.7Gbps(초당 기가비트) 이상의 ‘최상위 빈’을 적용하고, 보완적인 제품에는 10Gbps 수준의 ‘차상위 빈’을 병행 사용할 것으로 예상한다.
이는 엔비디아를 비롯한 빅테크들이 모든 HBM4 물량을 최고 성능 제품으로만 채우기 어려운 현실적 여건에 따른 것이다. 최고 사양만을 고집할 경우 수율(양품 비율) 저하 등으로 인해 HBM4 출하량이 줄어들 수 있다. 게다가 AI 메모리 수요가 빠르게 증가하고 있어 공급 물량을 먼저 확보하는 것이 중요해졌다. HBM4 성능 기준이 점점 높아지고, 제품 검증에도 시간이 오래 걸리다 보니 공급을 단번에 늘리는 것도 쉽지 않다.
업계에서는 삼성전자의 HBM4 출하량 중 3분의 2 정도가 엔비디아의 최고 사양 제품에 사용될 것으로 내다본다. 삼성전자 HBM4의 최대 속도는 13Gbps에 달한다. 세계 최초로 HBM4를 출하한 삼성전자는 가격 협상에서도 유리한 위치를 점하며 HBM4를 전 세대인 HBM3E보다 20~30% 비싼 700달러(약 100만원) 수준으로 공급하는 것으로 전해졌다.
경쟁사들도 엔비디아의 HBM4 공급망에 참여할 준비를 하고 있다. 글로벌 HBM 시장 선두인 SK하이닉스는 조만간 엔비디아에 HBM4를 공급할 예정이고, 마이크론도 올해 2분기부터 HBM4 생산을 본격적으로 확대할 계획이라고 밝혔다.
업계 관계자는 “삼성전자 HBM4의 최고 속도 구간을 경쟁사들이 따라오기는 어려운 상황”이라며 “하지만 삼성전자가 엔비디아가 요구하는 물량을 모두 공급하기는 어렵기 때문에 경쟁사 제품들도 (공급망에) 들어올 수밖에 없는 구조”라고 설명했다.
이주완 인더스트리 애널리스트는 “엔비디아가 마이크론 등 다른 공급사를 배제하면 특정 기업에 끌려다닐 수 있는 위험이 있다”며 “과거에는 높은 기준을 충족한 공급사에만 납품을 받았다면 이제는 이중 기준을 둬서 경쟁사들도 포함하겠다는 의지를 보인 것으로 해석된다”고 말했다.
엔비디아에 HBM3E를 안정적으로 공급해온 SK하이닉스는 HBM4에서도 60% 이상의 물량을 공급할 것으로 전망된다. 이 애널리스트는 “HBM4 성능은 장기적인 관점에서 판단해야 하므로 어떤 회사의 HBM4가 앞으로 경쟁력을 가질지는 계속 지켜봐야 한다”고 덧붙였다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
