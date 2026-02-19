선고 땐 찰스 1세까지 소환… 내란죄 연혁 치밀하게 설명
1심 내내 논란됐던 지귀연 재판부
1심 재판 내내 논란의 중심에 섰던 지귀연 부장판사는 19일 윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 선고에서 적지 않은 시간을 할애해 내란죄의 연혁과 세계 각국에서의 판단 사례까지 살피는 치밀함을 보였다. 지난해 3월 윤 전 대통령 구속취소 결정 이후 쏟아진 비난 여론과 정치권 공세를 감내해야 했던 지 부장판사가 판결에서는 한 치의 틈을 허용하지 않겠다는 의지를 보인 것이란 해석이 나온다.
서울중앙지법 형사25부 재판장인 지 부장판사는 이날 선고에서 잉글랜드 왕이었던 찰스 1세가 의회 강제해산에서 비롯된 내전 끝에 반역죄로 사형을 선고받았던 점을 상기시키며 “이때부터 국민으로부터 주권을 위임받은 의회에 대한 공격을 하는 것은 왕이라 하더라도 주권을 침해하는 것이 돼 반역죄가 성립한다는 개념이 널리 퍼지게 된 것으로 보인다”고 짚었다. 재판부는 윤 전 대통령이 국회 봉쇄를 목적으로 군을 투입한 점이 국헌문란 목적의 폭동에 해당한다고 판단했는데, 이런 판단의 역사적 근원을 강조하기 위한 차원으로 해석된다. 지 부장판사는 이어 개발도상국에서 발생한 비슷한 사례들을 직접 분석하며 “행정부의 수반은 언제든지 군을 동원해 의회의 방해 없이 행정부의 정책 추진을 밀고 나가려는 강한 유혹에 빠지기 쉽다”고 지적했다.
지 부장판사는 지난해 3월 7일 윤 전 대통령의 구속을 취소하며 범여권 등에서 거센 비판을 받았다. 여론과 정치권의 공세는 지 부장판사 개인을 향하는 동시에 여권의 사법개혁 추진과 맞물리며 내란전담재판부 설치 논의가 급물살을 탔다. 지난해 12월 더불어민주당 주도로 내란전담재판부 설치법이 국회 본회의를 통과했고, 서울고법과 서울중앙지법에 2개씩 설치된 전담재판부가 본격 가동을 앞두고 있다.
이서현 기자
