[단독] 계엄 출동 경찰에 “위헌성 검토 안해”… 헌법존중 TF ‘중징계 사유서’ 논란

일선 간부에 법적 검토 책임 물어

일부 “경비 목적으로 출동” 반발

연합뉴스TV 제공

공직자들의 12·3 비상계엄 가담 여부를 조사한 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’가 중징계 요구 대상으로 올린 경찰들에게 ‘위헌·위법성에 대한 법적 검토를 하지 않았다’는 취지의 사유서를 발송한 것으로 파악됐다. 당시 상부 지시에 적극적으로 저항하지 않고 출동 명령을 따른 행태를 문제 삼은 것이다. 일부 대상자는 명확한 상황 파악이 안 된 상황에서 경비 목적으로 출동한 것이라고 반박했다.



19일 국민일보 취재를 종합하면 경찰청 감사관실은 지난주 헌법존중 TF 조사에 따라 징계 요구 대상자가 된 경찰들에게 징계 요구 사유서를 보냈다. TF는 지난달 경찰공무원에 대한 조사를 마무리하고 최근 징계 요구 대상과 범위를 확정했다.



당시 국회, 선거관리위원회 등에 출동했던 경찰들의 징계 요구 사유서에는 ‘위헌·위법성에 대한 아무런 법적 검토 없이 경력을 배치했다’는 내용이 공통으로 담긴 것으로 파악됐다. 이로 인해 국회의원의 국회 출입을 방해하고 계엄군이 국회로 진입하는 등의 결과로 이어졌다는 내용도 담긴 것으로 알려졌다. 헌법존중 TF와 감사관실은 이 같은 행위가 국가공무원법 제56조(성실 의무), 제63조(품위 유지 의무)를 위배한 것으로 판단했다. TF는 현장 출동 여부를 넘어 ‘헌법기관에 대한 방해’라는 관점에서 조사를 진행한 것으로 전해졌다.



징계 요구 사유를 두고 상부 지시에 따른 출동에 대해 ‘법적 검토’라는 책임을 지울 수 있는지 논란이 일 전망이다. 지휘계통에 따라 움직이는 조직에서 일선 현장 간부에게 명령의 위법성을 즉각 판단해 적극적으로 저항할 수 있는 권한이나 의무를 지울 수 있느냐는 것이다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “출동 사유가 명백히 불법적이라는 것은 시간이 지나 밝혀진 것”이라며 “출동 명령을 결정한 지휘부에 책임을 물어야 한다”고 말했다.



일부 현장 간부들은 징계 요구 사유 중 사실과 다른 내용이 있다는 입장인 것으로도 알려졌다. 국회 출동 경찰의 경우 ‘국회 차단 지시로 경력을 배치했다’는 징계 사유가 적용됐지만 출동 당시 직접적인 ‘국회 차단’ 지시는 없었으며, 시설 경비 목적으로 출동했다는 주장이다.



경찰 내 ‘무더기 중징계’에 따른 잡음은 확산하는 모습이다. 중징계 요구 대상자들은 이날부로 직위해제됐고, 여기에 현직 시·도경찰청장이 다수 포함됐다. 당분간 일부 지방청은 수장 공백 상태가 불가피하게 됐다. 최종 징계 여부와 수위는 중앙징계위원회의 심의를 거쳐 결정될 전망이다. 징계 결과에 불복할 경우 소청 심사를 청구할 수 있고, 이마저 기각되면 행정소송을 제기할 수 있다.



임송수 기자 songsta@kmib.co.kr



