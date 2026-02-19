증시 정초부터 불기둥… 육천피 고지 보인다

코스피 단숨에 5677 역대 최고

삼성전자 사상 첫 19만원 돌파

코스닥도 5% 가까이 상승 랠리

코스피가 19일 5600선을 돌파했다. 코스피는 전 거래일(5507.01)보다 170.24 포인트(3.09%) 오른 5677.25, 코스닥은 전 거래일(1106.08)보다 54.63 포인트(4.94%) 오른 1160.71에 거래를 마쳤다. 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 이날 종가 기준 지수가 표시된 전광판 앞을 한 딜러가 지나가고 있다. 뉴시스

한국 증시가 설 연휴 이후 강세로 돌아왔다. 코스피는 사상 첫 5600선을 돌파했다. 이를 주도한 삼성전자는 사상 첫 ‘19만전자’ 고지를 밟았다. 코스닥은 정부의 활성화 정책에 힘입어 매수세가 몰리며 장중 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력정지)가 발동됐다. 코스피·코스닥 동반 상승에 한국 증시 시가총액은 5300조원을 돌파했다.



19일 코스피는 전 거래일보다 170.24포인트(3.09%) 오른 5677.25로 장을 마감했다. 장중엔 5681.65까지 올랐다. 이로써 종가·장중 모두 역대 최고치 기록을 갈아치웠다. 시가총액 상위 50개 종목 중 43개 종목에 빨간불이 들어왔다. 삼성전자는 전장보다 8800원(4.86%) 급등한 19만원에 거래를 마무리했다. 장중에는 19만900원까지 올랐다. 시가총액은 1124조원을 넘어섰다. SK하이닉스는 장중 ‘90만닉스’를 회복했다가 상승분을 일부 반납해 1.59% 오른 89만4000원에 마감했다.





증시 활황 최대 수혜업종인 증권주는 신고가 랠리를 이어갔다. 주춤했던 조선주는 미국 조선업 재건계획 기대감에 급등했다. 한화오션은 전장보다 8.32% 급등한 14만600원에 거래를 마쳤고 HD한국조선해양(6.29%), HD현대중공업(5.71%), HD현대(5.66%), 한국카본(5.30%) 등도 상승했다. 지난 13일(현지시간) 미국 정부가 ‘미국의 해양 행동계획’을 발표하자 국내 조선업계가 수혜를 입을 것이라는 기대감이 이어진 것으로 보인다.



코스닥 역시 전장보다 54.63포인트(4.94%) 오른 1160.71로 거래를 마쳤다. 이달 들어 코스피와 비교해 주춤했지만, 이날 5% 가까이 급등하며 종가 기준 전고점(1월 29일, 1164.41) 턱밑까지 쫓아왔다. 이날 외국인은 코스닥 시장에서 약 8546억원을 순매수했다. 단일 거래일 기준 2023년 7월 26일 기록한 사상 최고액(8817억원)에 근접했다.



코스닥은 장중 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥 매수 사이드카 발동은 올해 두 번째로, 지난 1월 26일 이후 24일 만이다. 코스닥은 2차전지(에코프로 14.56%, 에코프로비엠 9.13%), 바이오(삼천당제약 19.44%, 케어젠 20.20%, 펩트론 14.75%) 등 섹터 종목들이 급등했다.



이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 “정부가 좀비기업 퇴출에 속도를 내면서 시장은 코스닥의 추가 상승 여력이 있다고 보고 미리 움직인 것으로 풀이된다”며 “코스피도 중장기적으로 저평가됐고 특히 반도체 슈퍼사이클은 1~2년은 지속되는데 현재는 초기 단계”라고 분석했다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “연휴 내내 부동산 언급이 나오면서 부동산을 염두에 둔 자금이 주식으로 움직일 거라는 기대가 맞물린 영향도 있어 보인다”고 말했다.



코스피·코스닥 쌍끌이로 한국 증시 시가총액은 이날 5335조9579억원을 기록했다. 코스피가 4696조5881억원, 코스닥 636조3117억원, 코넥스 3조581억원이다. 1거래일 만에 전장(5163조1759억)보다 약 170조원 증가했다.



증권업계는 한국증시 상승장이 중장기적으로 이어질 것으로 내다본다. 이성훈 키움증권 연구원은 “반도체를 필두로 한 견조한 이익 모멘텀(동력)과 밸류에이션(평가가치) 매력, 대내외 유동성 여건에 힘입어 상승 경로를 이어갈 것”이라며 “3월 주주총회를 앞두고 상장사 주주환원 확대 압력 증가 등도 상승 모멘텀으로 작용할 것”이라고 내다봤다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



