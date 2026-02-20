“계엄, 막대한 사회적 비용” 중형… “물리력 자제” 사형은 면해

무기징역 양형 근거는



“尹 사과의 뜻 내비치는 모습 없어”

재판 16차례 불출석 불리 요소로



내란우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에 대해 1심 재판부는 무기징역이라는 중형을 선고했다. 재판부는 윤 전 대통령의 비상계엄 선포가 산정하기도 어려운 막대한 사회적 비용을 초래했다고 질타했다. 다만 물리력 행사를 최대한 자제하려 한 점, 계획이 치밀하지 않았고 대부분 실패한 점 등을 들어 법정 최고형인 사형을 택하진 않았다.



서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 19일 윤 전 대통령에게 무기징역을 선고하면서 “윤 전 대통령은 범행을 직접, 주도적으로 계획했고 많은 사람을 범행에 관여시켰다”며 “비상계엄으로 인해 막대한 사회적 비용이 초래됐고, 윤 전 대통령이 그 부분에 대해 사과의 뜻을 내비치는 모습을 찾아보기 힘들다”며 양형 이유를 밝혔다.



재판부는 계엄의 여파로 발생한 유무형의 피해를 강조했다. 재판부는 “국제사회에서 대한민국의 정치적 위상과 대외 신인도가 하락했고, 결과적으로 우리 사회는 지금 정치적으로 양분돼 극한의 대립상태를 겪고 있다”고 지적했다. 뜻하지 않게 사태에 휘말린 군·경찰 관계자들을 거론하며 “(그들에게) 무슨 죄가 있겠느냐. 무난하게 군 생활이나 경찰 생활을 마무리할 수 있었던 다수의 공직자들이 어마어마한 고통을 겪고 있다는 사정은 우리 사회에 큰 아픔이 될 것 같고, 앞으로도 상당 기간 진행될 것으로 보인다”고 강조했다.



재판부는 내란 특검에 의해 재구속된 이후 윤 전 대통령이 재판 출석을 거부한 점도 양형에 불리한 사정으로 참작했다. 윤 전 대통령은 당뇨 등 지병 악화를 이유로 지난해 7월부터 16차례 재판에 불출석했다.



다만 재판부가 법정 최고형인 사형을 택하지 않은 배경에는 비상계엄의 불완전성과 심각한 물리적 폭력이 발생하지 않은 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다. 재판부는 “아주 치밀하게 (비상계엄) 계획을 세운 것으로 보이지는 않는다. 대부분 계획이 실패로 돌아갔다”고 했다. 이어 “(윤 전 대통령이) 물리력의 행사를 최대한 자제시키려 했던 사정도 보인다”며 “실탄 소지나 직접적인 물리력, 폭력을 행사한 예는 거의 찾아보기 어려웠다”고 설명했다. 윤 전 대통령이 전과가 없다는 점과 장기간 검사로 재직한 점, 65세의 고령이라는 점도 양형에 유리한 요소로 참작했다고 재판부는 부연했다.



윤 전 대통령은 전두환·노태우 전 대통령에 이어 내란 관련 혐의로 피고인석에 앉은 세 번째 전직 대통령이다. 내란수괴 혐의로 전 전 대통령은 1심에서 사형을 선고받았고, 내란중요임무종사 등 혐의로 함께 기소된 노 전 대통령에게는 징역 22년6개월이 선고됐다. 2심에서 각각 무기징역, 징역 17년으로 감형됐고 1997년 4월 대법원에서 확정됐다.



박재현 기자



