선고 내려진 순간 고개 떨군 尹… ‘무기징역’ 듣고는 5초간 얼음
특검 “사실 인정과 양형 아쉬워”
“피고인 윤석열에게는 내란우두머리죄, 김용현에게는 내란중요임무종사죄가 성립합니다.”
서울중앙지법 형사25부의 지귀연 재판장이 재판 시작 40여분 뒤 결론을 밝히자 굳은 표정으로 선고를 듣던 윤 전 대통령은 고개를 살짝 떨구었다. 1초 뒤 다시 고개를 든 그는 재판장을 잠시 쳐다본 뒤 다시 정면을 바라봤다. 지난달 13일 열린 결심공판에서 특검 측의 사형 구형을 듣고 변호인에게 웃으면서 말을 걸던 것과 다른 모습이었다.
윤 전 대통령은 19일 오후 3시1분 내란우두머리 혐의 선고를 직접 듣기 위해 형사대법정 417호에 들어섰다. 재판 출석 시 즐겨 입던 흰색 와이셔츠와 짙은 남색 정장 재킷 차림에 왼쪽 가슴에는 수용번호 ‘3617’이 새겨진 배지를 착용한 상태였다.
지 재판장은 부드럽지만 단호한 목소리로 선고문을 읽었다. “(내란으로 인한) 사회적 비용은 이 재판부가 산정할 수 없는 정도의 어마어마한 피해라고 볼 수 있다”고 지적하면서는 윤 전 대통령 측을 한 차례 쳐다봤다. 재판부가 국회에 군을 보낸 행위는 국헌문란과 폭동에 해당한다고 밝히자 윤 전 대통령은 굳게 닫고 있던 입을 달싹이거나 여러 차례 자세를 고쳐 앉기도 했다.
한 시간가량 이어진 선고 끝에 재판부가 무기징역을 선고하자 윤 전 대통령은 5초간 우두커니 서 있는 모습이었다. 그는 선고를 마친 재판부를 향해 천천히 고개를 숙여 인사한 뒤 변호인단을 향해 돌아서서 웃음을 지으며 한 명씩 악수했다. 그러나 끝까지 웃음을 유지하지 못하고 굳은 표정으로 법정을 빠져나갔다. 선고 순간 법정 내 방청객의 반응은 엇갈렸다. 지지자 여러 명은 큰소리로 “윤어게인” “이게 재판이냐”라며 거세게 항의했다. 반대로 윤 전 대통령을 향해 “양아치야. 국민한테 빌어. 잘못했다고”라고 외치는 목소리도 나왔다.
특검은 “의미 있는 판결이었지만 사실 인정과 양형 부분에 상당한 아쉬움이 있다”며 항소 의지를 보였다. 윤 전 대통령 측은 “철저히 진실을 외면하려 했다면 도대체 재판은 왜 한 것이냐. 한낱 쇼에 불과했다”며 재판부를 원색적으로 비난했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
