“왜 사형 아니냐” “재판부 사형”… 함성·울음 뒤섞인 서초동
진보·보수단체 법원 일대 집회
경찰, 차벽 세우고 충돌 막아
윤석열 전 대통령이 19일 내란우두머리 혐의 재판 1심에서 무기징역을 선고받자 서울중앙지법 앞 서초동 일대에선 함성과 탄식이 터져 나왔다. 윤 전 대통령의 사형을 촉구하던 한 시민은 유죄 소식에 기뻐하다가 선고가 나오자 “어째서 사형이 아닌가”라며 분노했다. 무죄를 주장하던 지지자들은 재판부를 향해 욕설을 내뱉었다.
이날 서울중앙지검·대법원 인근에서 열린 진보단체 촛불행동 집회에는 윤 전 대통령에게 사형 선고를 촉구하는 시민 400여명(경찰 비공식 추산)이 운집했다. 이들은 재판부 주문낭독에서 윤 전 대통령 등의 국헌문란 목적과 내란죄, 내란중요임무종사죄 성립이 언급되자 박수를 치고 함성을 질렀다. 그러나 무기징역이 선고되자 “사형하라”며 즉각 반발했다.
이 집회 참가자들은 무기징역에 납득할 수 없다는 반응을 보였다. 김은진 촛불행동 공동대표는 연단에서 “이번 선고는 위대한 주권자 국민들이 이뤄낸 또 하나의 승리”라고 말했지만 인파들은 성난 목소리로 “아니다”고 되받았다.
반면 신자유연대와 보수 유튜버 전한길씨 등이 주최한 집회에서는 무기징역 선고에 울음과 함께 “재판부 개XX” 같은 욕설이 쏟아져 나왔다. “억울하다” “재판부 사형” 등 탄식도 들렸다. 한 젊은 여성은 “이게 말이 되는가”라면서 오열했고, 또 다른 남성은 연단 위에 뛰어올라 “이게 나라냐”며 항의하다 경찰에 제지당했다. 전씨는 “비상계엄은 정당했고 계엄이 내란이 될 수는 없다. 2심과 3심이 남았다”고 외쳤다. 윤 전 대통령 지지 집회에는 1000여명(경찰 비공식 추산)이 몰렸다.
이날 보수·진보단체가 각각 집회를 개최한 서초동 일대에선 오전부터 긴장감이 감돌았다. 경찰은 기동대 16개와 병력 1000여명을 투입했다. 법원 일대에 차벽을 세우고, 정문 방향 도로 사이에는 버스 5대로 차벽을 이뤄 양측의 충돌을 막았다. 보수단체와 진보 유튜버들은 차벽 너머로 서로를 향해 “윤석열 무죄” “윤석열 처단”이라는 각자의 구호를 외치며 기싸움을 벌였지만 물리적 충돌은 일어나지 않았다.
이정헌 이찬희 기자 hlee@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사